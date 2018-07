Wer spielt wann gegen wen?

Bayer Leverkusen - Werder Bremen (Freitag, 20.30 Uhr)

Borussia Dortmund - SC Freiburg

FC Bayern München - VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr)

SC Paderborn - 1. FC Köln

Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg

Borussia M'Gladbach - FC Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr)

Hannover 96 - Hamburger SV (Sonntag, 17.30 Uhr)



Welche Partie dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Bayern gegen Stuttgart. Ein Besuch in Fröttmaning lohnt bereits wegen des lesenswerten Stadionhefts. Darin verurteilt Karl-Heinz Rummenigge die "schäbige Kampagne" der Medien. Einige Redaktionen, auch wir, hatten nach dem Alonso-Transfer gefragt, ob es klug sei, Guardiola so viele Landsleute in den Verein holen zu lassen. Fünf Spanier sind im Bayern-Kader, zudem einige im Trainerstab. Einige Zeitungen sprachen drastisch von einer spanischen Übernahme, gar einer Invasion. Das sei "Rassismus", schreibt Rummenigge und beruft sich auf die Charta der Vielfalt von Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel. Ein Wunder, dass er Martin Luther King und Gandhi ausgelassen hat. "Wir alle wollen ein weltoffenes, buntes, vielfältiges Deutschland" schreibt Rummenigge. Das wünschen sich auch die Spanier. Blöd nur, dass sich der Bayern-Trainer Guardiola und seine katalanischen Landsleute gerade von diesem Spanien trennen wollen.

Welche Partie können Sie mit gutem Gewissen verpassen?



Paderborn gegen Köln. Sportlich ist das zwar der Knüller des Spieltags, es spielt der Zweite gegen den Vierten, ungeschlagene Aufsteiger hatten wir nach zwei Spieltagen noch nie. BVB-Trainer Jürgen Klopp sagte, er freue sich auf zweiunddreißig Paderborner Spiele in der Saison. Deswegen wird die kleine Paderborner Arena (15.000) gegen den Effzeh wieder ausverkauft sein. Doch der Verein lässt sich das ordentlich zahlen. Und zwar von allen. Paderborn hat nicht nur die teuersten Stehplatztickets der Liga. Auch bei den vierzig Plätzen für Fans mit Handicap hat der SC die Preise für die Dauerkarten verdoppelt, in Einzelfällen auf über 1.000 Euro. Sogar die Begleitperson muss nun die Hälfte des Eintritts zahlen, statt, wie bislang üblich, gratis ins Stadion zu kommen. Martin Hornberger meint: Wenn schon Preise anheben, dann für alle. Das sei, sagt Paderborns Vizepräsident, Inklusion.

Wer steht im Blickpunkt?



Shinji Kagawa, der Rückkehrer. Zwei mäßige Spielzeiten in Manchester liegen hinter dem Japaner. Am Samstag betritt er beim Spiel gegen den SC Freiburg wieder das Westfalenstadion. Zur Erinnerung: Kagawa kam im Sommer 2010 für 350.000 Euro aus Japan, traf gegen den blauen Lokalrivalen zwei Mal, wurde zwei Mal Deutscher Meister und am Ende sang die Südtribüne das Kaaaaagawa-Shinjiiiiii-Lied. Kagawa wird spielen, das hat Jürgen Klopp angekündigt. Vielleicht sogar in der Startelf, denn die Verletztenliste beim BVB hat derzeit die Länge einer Magathschen Transferliste: Hummels, Reus, Sahin, Blaszczykowski, Kirch, Ji, Immobile, Gündogan – alle angeschlagen. Natürlich sind die BVB-Fans gewappnet: