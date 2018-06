FC Chelsea - FC Schalke 04 1:1 (1:0)

Der FC Schalke 04 hat zum Auftakt der Champions League beim Titelaspiranten FC Chelsea in London ein 1:1 (0:1) erreicht. Trainer Jens Keller musste dabei auf neun angeschlagene oder verletzte Profis verzichten. Vor 40.648 Zuschauern an der Stamford Bridge glich Torjäger Klaas-Jan Huntelaar (62. Minute) die Führung durch Cesc Fàbregas (11.) aus.

Dank Engagement und mannschaftlicher Geschlossenheit verdiente sich der zuletzt schwächelnde Fußball-Bundesligist den Punkt in der Königsklasse und verschaffte sich und seinem kritisierten Chefcoach vorerst wieder etwas Ruhe. In der Schlussphase verhinderte der starke Torwart Ralf Fährmann mit mehreren Paraden das 2:1.

Nach nur elf Minuten gingen die Briten durch einen Treffer von Cesc Fàbregas in Führung. Schiedsrichter Ivan Bebek aus Kroatien ahndete allerdings zuvor ein Foul von Fàbregas an Max Meyer nicht. Per Grätsche eroberte der Spanier den Ball und erzielte nach feinem Zusammenspiel mit Eden Kazard den Führungstreffer für die Gastgeber aus kurzer Distanz.

Trainer José Mourinho schonte André Schürrle und Diego Costa zunächst. Für Costa stürmte Altmeister Didier Drogba. Der Angreifer der Elfenbeinküste kam in der 32. Minute frei zum Kopfball, der aber zu schwach und zu ungenau kein Problem für Schlussmann Ralf Fährmann darstellte. Die Schalker wiederum kamen in der ersten Halbzeit zweimal gefährlich vor das Chelsea-Tor.

Nach dem Wechsel belohnten sich die Schalker für ihre Leistung. Nach toller Vorbereitung durch Draxler schloss Huntelaar aus 16 Metern flach in die rechte untere Ecke ab. Nach dem blamablen Pokal-Aus in Dresden und nur einem Punkt aus den ersten drei Bundesliga-Spielen war den Schalkern das Bemühen um Rehabilitation deutlich anzumerken.



Tore: 1:0 Fàbregas (11.), 1:1 Huntelaar (62.)



Schiedsrichter: Bebek (Kroatien)

Gelbe Karten: Terry, Willian / Boateng, Huntelaar, Höger