Wie ging es aus?

FC Bayern München – Manchester City 1:0 (0:0), Tor: Boateng (90.)

Wie war das Spiel?

Ganz gut eigentlich. Champions-League-Vorrunde klingt ja erst einmal immer nach Bate Borisov oder ZSKA Moskau. Die Bayern hatten dagegen gleich den stärksten Gruppengegner vor der Brust, Manchester City. Deutscher Meister gegen englischer Meister, das ist schon was, weshalb sich auch ein gutes, aber kein besonders mitreißendes Fußballspiel entwickelte. Beide Mannschaften sind zu gut, um viele Fehler zu machen. Und zu klug, um Harakiri zu spielen. Auffällig bei den Bayern: Sie sahen wieder mehr wie eine Guardiola-Mannschaft aus. Mal Dreierkette, mal Viererkette, mal der eine hinten und der andere vorne. Während die Münchner sich gegen Stuttgart noch auf den langen Alonso-Ball verließen, ging es gegen ManCity wieder kürzer, direkter und schneller aufs Tor, guardioliger. Und das, obwohl die Liste der Verletzten lang ist.

Am Rande: Bei den drei Champions-League-Spielen der deutschen Teams gegen englische Mannschaften gab es zwei Siege, ein Unentschieden, 4:1 Tore.



Ist das ein gerechtes Ergebnis?

Schon. Die Bayern hatten die besseren Chancen und sie hatten ziemlich viele. Schon nach 30 Sekunden stakste Thomas Müller auf das Tor von Joe Hart zu, verlor aber die Kontrolle über seine Beine und traf nur das Außennetz. Ähnliches gelang eine halbe Stunde später noch Robert Lewandowski, nach Außennetz-Treffern stand es also recht früh 2:0. Weil aber im Fußball noch immer das Innennetz zählt, mussten es die Bayern notgedrungen weiter probieren. Und sie probierten wirklich alles. Arjen Robben mal wieder eine Schwalbe, Philipp Lahm schoss aufs Tor, was er zuletzt in der C-Jugend wagte und Robert Lewandowski versuchte, den Gegner mit einem Purzelbaum aus vollem Lauf zu verwirren. Half aber alles nichts. Bis Jérôme Boateng die Faxen dicke hatte und in der 90. Minute den Ball ins Tor knüppelte.

Wer war der Spieler des Spiels?

Eben dieser Jérôme Boateng. Nicht nur wegen seines Tores. Da war viel Traute dabei, aber auch viel Glück, weil der Ball ohne den Weltmeisterschaftsfinaltorschützenrücken von Mario Götze wohl nicht dahingeflogen wäre, wo er am Ende hinflog. Auch in der Defensive machte Boateng ein starkes Spiel, antizipierte gegnerische Pässe wie ein Trendforscher und grätschte präziser als ein Chirurg. Sein Tor war sein erstes im 32. Champions-League-Spiel. Sollte öfter mal aufs Tor schießen.



Was war die Szene des Spiels?

Sie trug sich an der Seitenlinie zu, Spielminute 53. Der Ball rollt auf Pep Guardiola zu, den Bayern-Trainer. Große Spannung, zu wem würde der Meister des Kurzpasses den Ball spielen? Was würde er mit diesem Pass aussagen? Und würde dieser Pass vielleicht nur in einer simulierten Scheinrealität existieren? Doch dann geschah es: Ein Raunen ging durchs Stadion, die Zeit fror für einen Moment ein, Eltern hielten ihren Kindern die Augen zu, Guardiola strich sich verschämt über die Glatze. Sein Pass ging ins Nichts. Muss an den Lackschuhen gelegen haben.

Was war sonst noch wichtig?

Die Beinkleider der Schiedsrichter. Die Uefa hat sich mal wieder was ausgedacht. Bisher waren zwar bunte Schiedsrichter-Trikots erlaubt, die Hosen aber blieben schwarz. Irgendwelche Konstanten braucht man ja im Leben. Nun war das anders, in der aktuellen Champions-League-Saison schickte die Uefa ihre Unparteiischen in mausgrauen Hosen aufs Feld. Klingt wenig dramatisch, sorgt aber im Auge des jahrzehntelang geübten TV-Betrachters für Dauerirritation. Schnell machte das Schlagwort "Schlafanzug" die Runde. Ein Gutes hatten die neuen Schiribuxen auf jeden Fall: Sie lenkten von so manch grausiger Fehlentscheidung ab.

Und die anderen?

Schalke holte ziemlich sensationell einen Punkt (1:1) beim FC Chelsea. Muss man sich mal vorstellen: Mourinho 1, Keller 1. Am Dienstag überrannte der BVB den FC Arsenal (2:0). Und Bayer Leverkusen stellte sich beim 0:1 in Monaco etwas dusselig an.