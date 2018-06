Wer spielte wie gegen wen?

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 2:2

Hannover 96 – 1. FC Köln 1:0

Borussia Mönchengladbach – Hamburger SV 1:0

Hertha BSC – VfL Wolfsburg 1:0

Bayer Leverkusen – FC Augsburg 1:0

Wo war am meisten los?

In Dortmund. Im Spiel gegen Stuttgart fielen ebenso viele Tore wie in den anderen Begegnungen zusammen an diesem "Riegel-Rudi-Gedächtnisabend", wie unser User titanicus schreibt. Nachdem der "Ostwestfalenmeisterbesieger" (wieder titanicus) Bayern München einen Tag zuvor endlich seinen natürlichen Rang in der Tabelle eingenommen hatte, erwartete man, dass sich die Dortmunder durch einen klaren Sieg gegen den Tabellenletzten Stuttgart so langsam auf die Verfolgung begeben. Doch es gab nur ein 2:2.



Dennoch sprang Klopp so hoch wie immer, dennoch verließen die Schwarz-Gelben das Spielfeld mit Grinsen. Doch nur, weil sie eine weitere Niederlage gerade noch verhindert hatten. Denn das Spiel des BVB lief nicht gut: schlechter Spielaufbau, ungenaue Pässe, zudem mehrere Abwehrfehler – und Stuttgart führte 2:0. Dann trafen die beiden teuren BVB-Stürmer Aubameyang und Immobile doch noch. Und hätte der Stuttgarter Antonio Rüdiger nicht sein Bein in den Schuss gestellt, der BVB hätte sogar noch gewonnen.



Dennoch wartet der Fußballfreund noch immer auf das erste starke Spiel der Borussia in dieser Bundesligasaison. Es wird Zeit, zumal den Bayern der Sieg gegen den Tabellenführer Paderborn "einen gehörigen Selbstvertrauensschub" geben dürfte, schreibt die Fußballkapazität titanicus.



Wer war der Mann des Abends?

Fredi Bobic. Dass Trainer während der Saison entlassen werden, ist üblich. Dass ein Manager am Spieltag vor dem Anstoß rausgeworfen wird, eher nicht. Noch vor wenigen Tagen hatte der VfB-Präsident Bernd Wahler Bobic als "Mann unseres Vertrauens" bezeichnet. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Der Fußballsender Sky reagierte auf die Entlassung des Stuttgarter Managers mit einer Betroffenheit, als wäre ein Todesfall zu beklagen. Auch Stuttgart-Trainer Armin Veh schwor auf "den Charakter des Fredi". Waren das Krokodilstränen? Veh hatte sich kürzlich über den Kader beschwert, den Bobic ihm übergeben hat. Dessen Transferbilanz ist eindeutig: Spieler, die kamen, wurden schlechter. Spieler, die gingen, wurden besser. Shinji Okazaki zum Beispiel hatte Bobic vor einem Jahr nach Mainz verkauft, heute führt der Japaner die Torjägerliste an. Wenigstens in einer Hinsicht war Bobic treffsicher:

Worüber redet morgen keiner mehr?

Über Regen. Weil es Herbst wird, da gehört Regen zum Alltag. Gar nicht alltäglich war er an diesem Abend in Deutschlands Westen. Während der zwei Spiele dort stürzte so viel Wasser vom Himmel, dass in Leverkusen das Spiel kurz unterbrochen wurde und in den Haaren der Spieler Krebse nisteten. Man wusste nicht mehr, ob der Wet-Look des Bayer-Coachs Roger Schmidts auf natürliche oder kosmetische Art zustande kam. Auch in Gladbach, beim Spiel gegen den HSV, pladderte es ordentlich.



Dennoch gewann die bislang so naive und stürmische Werkself gegen Augsburg ungewöhnlich trocken, risikominimiert 1:0. Und die Offensive des HSV, der gar nicht schlecht spielte, verdorrt nach wie vor – kein Tor in fünf Spielen. Den einzigen Gladbacher Treffer bisher schoss Max Kruse, geboren in Hamburg. Die Flanke schlug André Hahn, Ex-Spieler des HSV.

Was war der Tweet des Abends?

Was war das beste Zitat?



"Als ob wir vorne ein Hämatom hätten."

Der HSV-Profi Tolgay Arslan über die Schwäche seiner Mannschaft vor dem Tor.