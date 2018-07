Wer spielte wie gegen wen?

Bayer Leverkusen – Werder Bremen 3:3

Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04 4:1

Borussia Dortmund – SC Freiburg 3:1

Hertha BSC – 1. FSV Mainz 05 1:3

TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg 1:1

FC Bayern München – VfB Stuttgart 2:0

SC Paderborn – 1. FC Köln 0:0

Eintracht Frankfurt – FC Augsburg 0:1

Hannover 96 – Hamburger SV 2:0

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?



Leverkusen gegen Bremen. Was für ein großartiges Fußballspiel! Tempo, Streitlust, Ideen und sechs Tore, darunter ein paar sehr schöne. Vor allem die Leverkusener machen in dieser Spielzeit viel Freude. Ihr Trainer Roger Schmidt setzt auf beherzte Vorwärtsverteidigung, weshalb man stets das Gefühl hat, die ganze Mannschaft stürzt sich konstant wütend auf den Gegner wie ein Schwarm Piranhas. Meist bleibt vom Kontrahenten nicht viel übrig, das mussten in den vergangenen Wochen Hertha BSC, der FC Kopenhagen und gar Borussia Dortmund erleben, die diesen Stil einst so ähnlich in der Bundesliga etabliert hatten. Gegen Bremen verpasste es Bayer aber, zuzubeißen. Werder dagegen erkannte: Wenn alle Leverkusener auf der einen Seite sind, können nicht mehr so viele auf der anderen sein. Mit schlauen Spielverlagerungen erkämpften sich die Bremer am Ende ein 3:3. Ein Ergebnis, das Roger Schmidt nachher als "Witz" bezeichnete. Da kennen wir bessere.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Diese Frage müssen wir heute etwas modifizieren in: Wer hat ein Spiel verpasst und blamierte sich noch dabei? Die Antwort: Tranquillo Barnetta. Der Schalker saß bei der 1:4-Klatsche in Mönchengladbach neunzig Minuten lang auf der Bank. Während der Partie aber sorgte Tranquillo – Achtung, Lateinamerikinastiker-Gag – für Unruhe. Auf seiner Facebook-Seite ploppte während des Spiels etwas auf:



Eine Anfeuerung für den Gegner mit unverkennbar Schweizerischem Zungenschlag ("Hopp"), was war denn da los? Ein Frustpost direkt von der Auswechselbank? Oder wurde der Account gehackt, wie es am Wochenende auch der AfD passiert ist (wobei die Nazi-Tweets bei der AfD eigentlich kaum auffielen)? Nein, nein, sagte Barnetta später (via Facebook übrigens). Er habe die Pflege der Seite in die Hände eines Freundes gelegt, und dieser habe wohl "aus der Emotion heraus" geschrieben. Ach so.

Worüber reden nach dem Spieltag alle?

Über Shinji Kagawa. Das ist ja so eine Geschichte, bei der selbst die Brüder Grimm damals gesagt hätten: Das mit dem Königssohn, der das mit dem Apfel vergiftete Mädel durch ein Ungeschick rettet, okay, aber diese Nummer mit dem Japaner würde uns doch kein Mensch abnehmen. So musste eben der Fußball ran, der bekanntlich ja die schönsten ... ach, Sie wissen schon.



Shinji Kagawa jedenfalls war wieder da, in Dortmund, wo er aufgewachsen, zumindest großgeworden ist, also fußballerisch natürlich. Vor dem Spiel schon feierte ihn die Südtribüne so ausdauernd, dass Jürgen Klopp staunte: "Bei den Kagawa-Sprechchören hatte ich so eine Gänsehaut, dass die Jacke ein Stück abstand." Auf dem Platz ging es weiter. Kagawa machte ein Tor, vorher hatte er eines eingeleitet. Das hatte er so gut gemacht, diese flotte Drehung um den Gegenspieler und dann dieser tolle Außenristpass durch die Viererkette hindurch, dass man nicht verstand, warum ihn Manchester United zwei Jahre im Glassarg liegen ließ. Kagawas Rückkehr war definitiv das schönste Comeback seit Schneewittchen.