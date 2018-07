Wer spielte wie gegen wen?



FC Augsburg - Borussia Dortmund 2:3

Bayer Leverkusen - Hertha BSC 4:2

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2:2

Werder Bremen - TSG Hoffenheim 1:1

VfB Stuttgart - 1. FC Köln 0:2

Hamburger SV - SC Paderborn 0:3

FC Schalke 04 - FC Bayern München 1:1

FSV Mainz 05 - Hannover 96 0:0

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 0:0

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Das des krassesten Außenseiters aller Zeiten. Man musste sich ja vor der Saison um die Wettbewerbsfähigkeit dieser Mannschaft aus der Fußballprovinz Gedanken machen. Würde die No-Name-Truppe den Negativrekord von Tasmania Berlin übertreffen? Würden sie überhaupt ein Spiel gewinnen? Nach zwei Spieltagen kann man sagen: Ja, der Hamburger SV wird es wieder schwer haben. Die Sorgen waren berechtigt. Zu Hause verloren sie deutlich gegen den SC Paderborn. Der Aufsteiger wiederum liegt nach dem verpatzten Auftaktspiel gegen Mainz, bei dem es nur für ein Unentscheiden reichte, auf Platz 2. Er konnte sich zwar aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den großen Meisterschaftskonkurrenten vom FC Bayern schieben, sich aber immer noch nicht entscheidend absetzen.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Mainz gegen Hannover, ein 0:0, viel los war nicht, auch abseits des Platzes. Was auch an den organisierten Fans von Hannover 96 lag, an den Ultras. Oder besser: an deren Abwesenheit. Sie boykottieren seit dieser Saison die Spiele ihrer Mannschaft, gehen lieber zur U23 in die vierte Liga. So stand beim Spiel in Mainz nur ein kümmerliches Häufchen Fans im Auswärtsblock.



Die Ultras fühlen sich von ihrem Verein schikaniert und unverstanden: der Streit um eine umstrittene Fahne, der Buszwang zum Auswärtsspiel nach Braunschweig, Stadionverbote. Hannovers Boss Martin Kind macht keinen Hehl daraus, dass er mit den Ultras nicht viel anfangen kann. Er steht als Kämpfer gegen die 50+1-Regel sowieso wie kein Zweiter in der Bundesliga für familienfreundlichen und sterilen Investorenfußball, bei dem unbequeme Fans nur stören. Die jüngsten Entwicklungen aber sind für beide Seiten nicht ohne. Der Verein vergrault seine verrücktesten und lautesten Fans. Die wiederum laufen Gefahr, dass man wie bei der WM auch in der Bundesliga erkennt: Ohne durchchoreografierten Dauersingsang kann es auch ganz nett sein.

Wer stand im Blickpunkt?

Junior Malanda. Hatten wir den Wolfsburger vor einer Woche nach seiner vergebenen Chance gegen den FC Bayern noch in Schutz genommen, gestaltet sich die Sache nach diesem Wochenende etwas anders. Malanda vergab wieder eine Chance, wieder nur Zentimeter vor der Torlinie und diesmal hatte er sogar Zeit. Es wäre der Siegtreffer für den VfL gewesen, in der Nachspielzeit. Derartiges Leid macht uns natürlich neugierig. Wer ist dieser Junior Malanda eigentlich? Eine kurze Googelei ergibt: Der Mann heißt eigentlich Bernard Malanda-Adje, wurde 1994 in Brüssel geboren und ist Mittelfeldspieler. Mittelfeldspieler, das könnte das Problem erklären. In 78 Profispielen machte er neun Tore, was nicht besonders toll, aber auch nicht besonders schlecht ist. In seinen bisherigen neun Spielen für Wolfsburg machte er immerhin zwei Tore. Was man auch gerne vergisst: Man muss erst einmal dort stehen, wo Malanda steht. Der Instinkt stimmt also. Jetzt müssen nur noch die Bügeleisen aus den Schuhen.