Zwei britische Menschenrechtsaktivisten sind in Katar festgenommen worden. Wie das katarische Außenministerium mitteilte, seien Krishna Upadhyaya und Ghimire Gundev bereits am 31. August verhaftet worden, weil sie "gesetzliche Bestimmungen" missachtet hätten. Welcher Art diese sein sollen, wurde nicht erläutert.

Die beiden britischen Mitarbeiter der in Norwegen ansässigen Menschenrechtsorganisation Global Network for Rights and Development (GNRD) waren Hinweisen auf unzumutbare Arbeitsbedingungen auf WM-Baustellen nachgegangen. Ende August hatte ihr Arbeitsgeber sie als vermisst gemeldet. Vor ihrem Verschwinden sollen die beiden darüber geklagt haben, von Polizisten verfolgt und drangsaliert worden zu sein.



Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte ihr Verschwinden als "extrem besorgniserregend" bezeichnet und als wahrscheinlichsten Grund die regierungskritische Arbeit genannt.

Auf der GNRD-Website war eine Stellungnahme Upadhyayas zu lesen, in der er von einer Festnahme "wegen Problemen mit unserer Schreibarbeit" sprach. Er werde jedoch gut betreut und bald wieder zu Hause sein. Die britische Botschaft in Doha stehe beiden Forschern mit konsularischem Rat zur Seite.

Skandalöse Arbeitsbedingungen auf WM-Stadionbaustellen

Katar steht seit Langem wegen schlechter Arbeitsbedingungen unter internationaler Beobachtung. Nach den wiederholten Skandalberichten über Todesfälle auf WM-Baustellen hatte der Fußball-Weltverband Fifa Ende Januar einen "detaillierten Lagebericht zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen" aus Katar angefordert.

Der reiche Golfstaat hatte daraufhin umfassende Reformen und "Normen für das Wohlergehen der Arbeiter" angekündigt. Upadhyaya und Gundev wollten überprüfen, ob dieses Versprechen eingehalten wurde.

Währenddessen sieht sich die Fifa selbst mit millionenschweren Korruptionsvorwürfen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 konfrontiert. Die Vergabe nach Katar beispielsweise hatte schon vorab wegen der extremen Temperaturen und fehlenden Infrastruktur vor Ort für Verwunderung und Empörung gesorgt.