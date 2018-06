Bayer 04 Leverkusen – SV Werder Bremen 3:3 (1:1)

Bayer 04 Leverkusen hat seinen dritten Sieg der neuen Bundesliga-Saison verpasst. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt kam zum Auftakt des dritten Spieltags in der Fußball-Bundesliga nicht über ein 3:3 (1:1) gegen den SV Werder Bremen hinaus. Die Werkself muss nach dem ersten Remis nach zwei Siegen in der Meisterschaft und fünf Pflichtspielsiegen insgesamt mit nunmehr sieben Punkten um die Tabellenführung bangen.

Tin Jedvaj hatte die Hausherren in der ausverkauften BayArena mit dem zweitausendsten Bayer-Tor in der Bundesliga seit dem Aufstieg 1979 in der 17. Minute in Führung gebracht. Sekunden vor der Pause war Fin Bartels der Ausgleich gelungen. Nach dem 2:1 der Bremer durch Franco di Santo (60.) wendeten Hakan Calhanoglu (63.) mit einem Freistoßtor und der eingewechselte Min-Heung Song (73.) das Blatt, ehe Sebastian Prödl in der 85. Minute den Schlusspunkt zum 3:3 setzte.

Allzu lange brauchten die Leverkusener nicht, um nach der Länderspielpause ihren Rhythmus zu finden. Angeführt von Nationalspieler Lars Bender als Kapitän, der nach der Verletzung im WM-Trainingslager im Mai für den verletzten Simon Rolfes sein Comeback gab, starteten die Rheinländer ihren Angriff. Vor allem Neuzugang Calhanoglu trieb die Mannschaft immer wieder an.

Beim Innenpfostenschuss von Gonzalo Castro (11.) kamen die Leverkusener ihrem Jubiläumstreffer schon sehr nahe. Weitere sechs Minuten später war es soweit: Sturmspitze Kießling legte auf Verteidiger Jedvaj auf. Der 18-jährige Kroate schoss den Ball unter die Latte und ins Tor.

Drei Aluminiumtreffer für ein Unentschieden

Einmal in Fahrt, erhielten die Leverkusener vier Tage vor dem Champions-League-Match beim AS Monaco den Druck aufrecht. Mehrfach musste Werder-Keeper Raphael Wolf sein Können zeigen. Die beste Chance vereitelte er gegen Kießling, der einen Nachschuss nach einem Wolf-Abpraller nicht nutzen konnte (21.). Einzig ein weiteres Tor wollte für die Rheinländer partout in der ersten Halbzeit nicht mehr fallen. Emir Spahic (28.) und der wie Bender neu in die Anfangself gerückte Levin Öztunali (35.) trafen beide nur die Querlatte.

Die Werder-Mannschaft vom ehemaligen Bayer-Coach Robin Dutt hatte dem in der ersten Hälfte nichts entgegenzusetzen. Nur einmal musste 04-Torwart Bernd Leno zunächst gegen Bartels entscheidend eingreifen (26.). Der Bremer Neuzugang stand anstelle von Izet Hajrovic in der Startformation und sorgte Sekunden vor dem Pausenpfiff für den Ausgleich, als er bei einem Konter nach Stellungs- und Abwehrfehlern der Leverkusener praktisch frei vor Leno stand. "Sie haben den Fehler gemacht, den Sack nicht zuzumachen", sagte Werder-Manager Thomas Eichin.

Und wie schwer der Fehler wog, bekamen die Leverkusener nach dem Seitenwechsel zu spüren. Nachdem Jedvaj (59.) mit einem Kopfball an Wolf gescheitert war, traf di Santo mit einem Konter. Dem herausgeeilten Leno schob er den Ball zwischen den Beinen hindurch ins Tor. Rund 160 Sekunden danach stellte Calhanoglu mit seinem ersten Bundesliga-Tor im Bayer-Dress das Remis wieder her. Die nun völlig ausgeglichene Partie entwickelte sich zu einem hart geführten Duell auf hohem kämpferischem Niveau, bei dem auch Sons erster Saisontreffer nicht zum Sieg reichte.

Leverkusen: Leno - Jedvaj, Toprak, Spahic, Boenisch - Lars Bender (69. Reinartz), Castro - Bellarabi, Calhanoglu, Öztunali (61. Son) - Kießling (90. Drmic).



Bremen: Wolf - Fritz (82. Busch), Prödl, Lukimya, García - Gálvez, Junuzovic - Bartels, Elia (78. Petersen) - Selke (71. Hajrovic), Di Santo.

Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle)

Zuschauer: 30.210 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Spahic (1), Calhanoglu (1), Castro (1), Reinartz (1) - Galvez (2), Prödl (1)

Tore: 1:0 Jedvaj (17.), 1:1 Bartels (45.), 1:2 Di Santo (60.), 2:2 Calhanoglu (63.), 3:2 Son (73.), 3:3 Prödl (85.)