Bastian Schweinsteiger ist der neue Spielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Bundestrainer Joachim Löw gab seine Entscheidung auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf bekannt. "Er hat innerhalb der Mannschaft und im Trainerstab eine große Akzeptanz", sagte Löw zur Begründung. Schweinsteiger habe schon immer große Verantwortung übernommen, Löw habe sich immer auf ihn verlassen können. Daher sei er der legitime Nachfolger von Philipp Lahm.



Nachfolger seines Co-Trainers Hansi Flick, der seit Monatsbeginn DFB-Sportdirektor ist, wird Thomas Schneider. Seinen neuen Co-Trainer kennt Löw noch als Spieler beim VfB Stuttgart. Schneider spielte von 1983 bis 2003 bei den Schwaben, die Löw von 1996 bis 1998 trainierte. Schneider habe schon als Jugendtrainer gute Arbeit geleistet und habe "sehr vernünftige" Ansichten, sagte Löw. Er habe sich mit seinem neuen Co-Trainer bereits auf eine Aufgabenteilung geeinigt. Ab Oktober soll Schneider dann auf der Bank sitzen.



Beim Testspiel gegen Vize-Weltmeister Argentinien am Mittwoch (20.45 Uhr) wird Schweinsteiger jedoch nicht auflaufen. Der Bayern-Profi hat sich noch immer nicht von den Strapazen der Weltmeisterschaft in Brasilien erholt und wird daher geschont. Auch die Angeschlagenen Mesut Özil, Jerôme Boateng und Shkodran Mustafi fehlen bei der Revanche. Auch der Einsatz von Sami Khedira ist ungewiss.



Vor dem Spiel sollen in der Düsseldorfer Arena die Weltmeister Philipp Lahm, Miroslav Klose und Per Mertesacker offiziell verabschiedet werden. Das Trio war nach der Weltmeisterschaft in Brasilien zurückgetreten. Löw sprach den dreien im Namen aller deutschen Fußballfans seinen herzlichen Dank aus.



Der Rest der Mannschaft läuft in Düsseldorf erstmals mit dem vierten Stern auf der Brust auf. Die Sterne auf den Nationalmannschaftstrikots symbolisieren die vier WM-Siege 1954, 1974, 1990 und 2014. Zudem ist in der Mitte des roten Brustrings das Abzeichen des Weltverbandes Fifa für den amtierenden Weltchampion.