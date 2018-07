Der Hamburger SV hat seinen Trainer Mirko Slomka entlassen. Der Verein äußerte sich am Abend zu entsprechenden Medienberichten. "Wir können das nur bestätigen", sagte Mediendirektor Jörn Wolf.

Einem Bericht der Bild zufolge hatte sich der Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer mit Slomka zum Gespräch getroffen und ihm die Entscheidung mitgeteilt. Der HSV steht am dritten Spieltag mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz und ist bisher ohne Tore und Siege.



Damit ist für Slomka bereits nach sieben Monaten Schluss beim HSV, der sich trotz Investitionen von etwa 26 Millionen Euro erneut in der Abstiegszone befindet. Das 0:2 am Sonntag bei seinem Ex-Verein Hannover 96 war Slomkas letztes Spiel. Wer am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen den FC Bayern München auf der Bank sitzen wird, ist noch offen.