ZEIT ONLINE: Herr O'Hara, Sie haben eine Demonstration gegen die Fußball-WM am Tag des Finals mit der Kamera begleitet. Am Ende wurden Sie ins Krankenhaus eingeliefert. Was ist passiert?

O’Hara: Es war eine Gruppe von 500 Demonstranten. Schon bald gab es Zusammenstöße mit der Polizei und chaotische Szenen. Die Polizei feuerte Tränengas und Gummigeschosse. Das war ungefähr eine Stunde vor Anpfiff. Ein Großteil der Demonstration löste sich zu dieser Zeit auf. Ich lehnte mich in dem Tumult gegen eine Wand, um mich zu schützen und meine Speicherkarte in der Kamera zu wechseln. In dem Moment rannte eine Gruppe Militärpolizisten an mir vorbei. Einer der Polizisten hob plötzlich seinen Schlagstock und schlug auf mich ein, ich glaube auf meinen Arm. Nach diesem ersten Schlag machten auf einmal alle vorbeikommenden Polizisten mit. Vier oder fünf rannten an mir vorbei und versetzten mir einen Hieb mit dem Schlagstock. Überall am Körper, völlig schonungslos. Ich ging zu Boden. Dann fingen sie an, mich zu treten.

ZEIT ONLINE: Diese Szenen sind nicht in dem Video zu sehen, das auf YouTube kursiert.

Jason O'Hara Jason O'Hara ist ein kanadischer Dokumentarfilmer. Er drehte während der Fußball-WM in Rio de Janeiro und wurde am Tag des Finals bei einer Demo von der Polizei zusammengetreten.

O’Hara: Das ging alles sehr schnell und ist leider nicht im Video zu sehen. Man sieht nur den letzten Schlag. Am Ende dieser Gruppenaggression kam einer der Militärpolizisten und zog mir die Kamera vom Helm. Dann kam der letzte Polizist und trat mir ins Gesicht – ohne jegliche Provokation. Das ist die Szene aus dem Video. Danach musste ein Notarzt mein Bein behandeln. Der Arzt sagte, dass der Knochen stark traktiert war. Ich musste ins Krankenhaus, um zu klären, ob etwas gebrochen war. Aber zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert.

ZEIT ONLINE: Denken sie, dass das ein gezielter Angriff gegen Sie als Journalist war?

O’Hara: Nein, das war Zufall. Ich glaube, ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich habe schon oft ähnliche solcher Fälle erlebt.

ZEIT ONLINE: Sie waren schon mit Helm und Gasmaske gewappnet. Ist das die normale Vorbereitung für eine Demonstration in Brasilien?

O’Hara: Ganz genau. An diesem Fall ist nichts besonders, außer dass es der Tag des WM-Finals war und ich dort als Ausländer zum Opfer wurde. Das ist ironisch, eigentlich ist es nämlich genau diese Ungleichheit, gegen die die Menschen auf der Straße protestieren. Ich als ausländischer und damit privilegierter Filmemacher habe offensichtlich mehr Rechte als die Brasilianer. Dieser ganze Medienzirkus ist irgendwie ironisch. Er verstärkt die Ungleichheit, gegen die protestiert wird. In so vielen anderen Fällen haben die Medien nichts getan. Es ist absurd, als Ausländer mehr Recht auf Gerechtigkeit zu haben als die Brasilianer.



ZEIT ONLINE: Der Polizist, der auf sie eingetreten hat, wurde nun für tatverdächtig befunden und intern angeklagt. Ein weiteres Disziplinarverfahren soll klären, ob er vom Dienst suspendiert wird. Ein gutes Zeichen?

Jason O’Hara: Das ist für mich sehr widersprüchlich. Klar, es ist erst mal ein gutes Zeichen. Aber das ist eben nur ein Fall. Was ist mit allen anderen? Was wäre ohne die mediale Aufmerksamkeit? Es gibt so viele Fälle wie diesen, ohne Namen und ohne Strafverfolgung. Dass es hier anders lief ist reines Make-up, das ist PR. Schadensbegrenzung. Sie mussten etwas tun.

ZEIT ONLINE: Im Video sehen Sie nicht sonderlich schockiert aus. War die ganze Situation wenig überraschend für Sie?

O’Hara: Ich war kein bisschen überrascht. Ich habe schon so viele ähnliche Vorfälle mitbekommen, auch viel schlimmere. Die Brasilianer leiden täglich unter dieser Art von Misshandlungen.

ZEIT ONLINE: Welche Reaktionen haben Sie nach dem Vorfall erreicht?

O’Hara: Es war überwältigend. Ich habe unglaublich viel Unterstützung und Zuspruch bekommen. Ich bin persönlich berührt von dieser wundervollen Unterstützung.

ZEIT ONLINE: Und die mediale Aufmerksamkeit? Hätten Sie die lieber nicht bekommen?

O’Hara: Das würde ich so nicht sagen. Ich sehe es als wichtige Möglichkeit, eine größere Diskussion zu beginnen. Wir müssen viel mehr über den sozialen Kontext reden, der zu diesen Vorfällen in Brasilien führt.