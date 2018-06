Josef Zinnbauer ist bis auf Weiteres neuer Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Das teilte der Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer mit. Zinnbauer war bislang Trainer der U23-Mannschaft des Vereins und hat mit dem Team die bisherigen acht Saisonspiele allesamt gewonnen.



Auch der restliche Trainerstab beim HSV wird neu besetzt. Der 44 Jahre alte Coach wird von Patrick Rahmen, dem Cheftrainer der Nachwuchsteams U16 bis U23, unterstützt. Neuer Torwart-Trainer wird der ehemalige HSV-Keeper Stefan Wächter.



Die Vereinsführung habe den Glauben in eine positive Entwicklung der Mannschaft unter Mirko Slomka verloren, begründete Beiersdorfer den Personalwechsel. "Von Joe versprechen wir uns, dass er mit seiner Emotionalität, seinem Auftreten, seinem Wirken die Mannschaft greifen kann" sagte Beiersdorfer. Zinnbauer sei ein nach außen gerichteter Typ. Schnelle Taten seien erhofft und erwünscht.

Zinnbauer war erst im Sommer zum HSV gekommen. An dem Transfer hatte auch noch der zuletzt entlassene Sportdirektor Oliver Kreuzer mitgewirkt. Zuvor hatte Zinnbauer die U23 beim Karlsruher SC trainiert. "Große Lösung, kleine Lösung – wir brauchen eine passende Lösung. Wir glauben, dass Joe das sein kann. Er hat alle Mittel dazu", sagte Beiersdorfer.



Der HSV hatte am Montagabend den bisherigen Trainer Mirko Slomka nach siebenmonatiger Amtszeit beurlaubt. Beiersdorfer dankte Mirko Slomka. "Er hat großen Anteil am Klassenerhalt in der letzten Saison" sagte der Vorstandsvorsitzende. Unter Slomka gewann der HSV nur drei von 18 Spielen, diese Saison ist der Verein nach drei Spielen torlos Tabellenletzter.