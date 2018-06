AS Rom – FC Bayern München 1:7 (0:5)

Der FC Bayern hat den AS Rom deklassiert. Die Münchner gewannen 7:1 (5:0) und erzielten so den höchsten Auswärtssieg ihrer Europapokal-Geschichte. Die Tore in der ersten Spielhälfte schossen Arjen Robben (9. Minute/30.), Mario Götze (23.), Robert Lewandowski (25.), Thomas Müller (Handelfmeter/36.). Gervinho (66.) konnte den Anschlusstreffer schießen, bevor Frank Ribéry (78.) und Xherdan Shaqiri (80.) für den Endstand sorgten.

Angeführt von Arjen Robben und Philipp Lahm boten die Bayern eine Gala-Vorstellung. Vor 62.292 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion kassierte der AS Rom hingegen seine höchste Heimniederlage in der Champions League. Der italienische Tabellenzweite war zuvor in fünf von sieben Spielen der Serie A ohne Gegentor geblieben. Mit neun Punkten führt München die Tabelle der Gruppe G nun deutlich an – vor Rom (4) und Manchester City (2).

Die Atmosphäre im Olympiastadion war angespannt. Nach einer Spielminute musste eine blutende Kniewunde von Thomas Müller behandelt werden, er konnte anschließend weiterspielen. Mehdi Benatia, der zu Saisonbeginn vom AS Rom nach München gewechselt war, wurde gellend ausgepfiffen, sobald er den Ball berührte.



Ihr erster Angriff brachte die Bayern in Führung: Robben schoss nach Doppelpass mit Lahm den Ball in die lange Ecke. Nach Wiederanstoß ging es mit dem hohen Tempo weiter: Manuel Neuer musste gegen Gervinho eine Glanztat zeigen, um den Ausgleich zu verhindern.

Ab da spielte nur noch der deutsche Meister. Robben und Lahm nutzten auf der rechten Seite den Platz, den ihnen die Gastgeber boten. Die Bayern kombinierten nach Belieben. Der Gegner störte kaum. Götze traf nach Doppelpass mit Thomas Müller an der Stätte des deutschen WM-Triumphes von 1990 – 100 Tage nach seinem Siegtor des WM-Finales. Wenig später legte Lewandowski per Kopf nach Flanke von Juan Bernat unbedrängt nach, die Rom-Abwehr schaute nur zu.

Die Demütigung der Römer nahm ihren Lauf. Robben enteilte dem überforderten Cole einmal mehr und traf aus halbrechter Position zum 4:0. Nach Handspiel von Kostas Manolas erhöhte Müller per Strafstoß auf 5:0. Da jubelten die Münchner kaum noch über die Tore. Trainer Pep Guardiola, der in der Saison 2002/03 viermal in der Serie A und einmal in der Champions League für Rom gespielt hatte, coachte kaum noch. Roms Widerstand war gebrochen, im Stadion sangen nur noch die Bayern-Fans.

In der zweiten Hälfte agierten die Bayern weniger konzentriert, Neuer war gefordert. Zunächst rettete der Pfosten, dann er selbst gegen Gervinho, der vier Meter vor ihm stand. Rom wollte sich nicht weiter demütigen lassen und begann härter zu spielen. Vassilis Torosidis foulte Müller rotwürdig, Schiedsrichter Jonas Eriksson (Schweden) zeigte nur die gelbe Karte. Gervinho traf dann aus stark abseitsverdächtiger Position zum Ehrentreffer und zum 100. Tor des AS Rom in der europäischen Königsklasse bzw. dem Vorgängerwettbewerb. Die Bayern schalteten einen Gang hoch; das reichte, damit der eingewechselte Ribéry und Shaqiri locker erhöhten.



AS Rom: De Sanctis - Torosidis, Manolas, Mapou, Cole (46. Holebas) -Pjanić (79. Ljajić), De Rossi, Nainggolan - Iturbe, Totti (46. Florenzi), Gervinho



Bayern München: Neuer - Benatia, Boateng, Alaba - Xabi Alonso - Robben, Lahm, Götze (79. Shaqiri), Bernat - Müller (60. Rafinha), Lewandowski (68. Ribéry)

Schiedsrichter: Eriksson (Schweden)

Zuschauer: 62.292 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Robben (9.), 0:2 Götze (23.), 0:3 Lewandowski (25.), 0:4 Robben (30.), 0:5 Müller (36./Handelfmeter), 1:5 Gervinho (66.), 1:6 Ribéry (78.), 1:7 Shaqiri (80.)



Gelbe Karten: Iturbe, Nainggolan, Torosidis / Bernat