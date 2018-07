SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt 3:1 (0:0)

Der SC Paderborn sorgt erneut für Aufsehen. Der Aufsteiger aus Ostwestfalen feierte den dritten Saisonsieg und kletterte auf den siebten Tabellenplatz. Marvin Ducksch (66.), Kapitän Uwe Hünemeier (79.) und Stefan Kutschke (85.) erzielten in der ausverkauften Benteler-Arena die Treffer für die Gastgeber. Alex Meier (57.) hatte die insgesamt enttäuschende Eintracht in Führung geschossen. Durch die Niederlage verpassten die Hessen den Sprung auf den dritten Platz hinter Tabellenführer Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Spielverlauf und Statistik

Hamburger SV – 1899 Hoffenheim 1:1 (1:1)



Der Hamburger SV ist im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Das Team von Trainer Josef Zinnbauer konnte damit die schlechte Heimbilanz nicht verbessern: Seit dem 4. April ist der Mannschaft kein Heimsieg mehr gelungen. Mit sechs Punkten verbesserte sich der HSV aber zumindest auf den Relegationsplatz der Fußball-Bundesliga. Anthony Modeste (15.) brachte die Hoffenheimer in Führung, Pierre-Michel Lasogga (34.) traf zum Ausgleich. Die Hoffenheimer sind nach acht Spieltagen weiter unbesiegt.

Spielverlauf und Statistik

Schalke 04 – Hertha BSC 2:0 (1:0)



Schalke hat seinem neuen Trainer Roberto di Matteo zum Debüt einen Heimsieg beschert. Elf Tage nach der Beurlaubung von Jens Keller zeigte die Mannschaft unter neuer Leitung eine taktisch disziplinierte Vorstellung und gewann gegen Hertha BSC verdient durch Tore von Klaas-Jan Huntelaar (19.) und Julian Draxler (65.). Spielverlauf und Statistik

1. FC Köln – Borussia Dortmund 2:1 (1:0)



Borussia Dortmund hat gegen den Aufsteiger FC Köln verloren und ist nun schon seit fünf Partien sieglos in der Bundesliga. Nationalspieler İlkay Gündoğan wurde von BVB-Trainer Jürgen Klopp erstmals nach einer Verletzungspause von 434 Tagen wieder in einer Erstligapartie eingesetzt. Auch Marco Reus kehrte zurück in die Mannschaft. Beide konnten aber die Niederlage durch die Treffer von Kevin Vogt in der 40. und Simon Zoller in der 74. Minute nicht verhindern. Ciro Immobile (48.) gelang für die jetzt dreimal in Serie geschlagene Borussia der Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1. Spielverlauf und Statistik



Bayern München – Werder Bremen 6:0 (4:0)



Bayern München hat souverän Werder Bremen besiegt. Die Niederlage löste Alarm bei den Hanseaten aus, die unter Trainer Robin Dutt nach dem neunten sieglosen Saisonspiel weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Die Tore erzielten Kapitän Philipp Lahm (20./79. Minute), der bei seinem 200. Bundesligasieg erstmals doppelt traf, Xabi Alonso (27.), Thomas Müller (43./Foulelfmeter) und der ebenfalls zweimal erfolgreiche Mario Götze (45./86.). Nach der 4:0-Halbzeitführung konnten die Bayern in der zweiten Hälfte Kräfte sparen für das nächste Champions-League-Spiel am Dienstag beim AS Rom. Spielverlauf und Statistik

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 1:2 (0:1)

Der langjährige Freiburger Daniel Caligiuri hat seinen Ex-Verein in immer größere Schwierigkeiten gebracht. Er schoss am Samstag in der 8. und 66. Minute beide Gäste-Tore zum Sieg des VfL Wolfsburg. Der SC Freiburg kam durch Sebastian Kerk (90.+1) nur noch zum Anschlusstreffer und wartet auch nach dem achten Saisonspiel auf den ersten Sieg. Der VfL dagegen hat nun vier seiner vergangenen fünf Ligaspiele gewonnen und kann selbstbewusst zum Europa-League-Spiel am Donnerstag beim russischen Club FK Krasnodar fliegen. Spielverlauf und Statistik



Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 0:3 (0:1)



Borussia Mönchengladbach hat seine Serie mit inzwischen 13 Pflichtspielen ohne Niederlage fortgesetzt. Mit einem Sieg bei Hannover 96 setzte sich die Mannschaft von Trainer Lucien Favre in der Spitzengruppe der Bundesliga fest und rückte auf den zweiten Tabellenplatz vor. Die Tore erzielten Nationalstürmer Max Kruse (15./90. Minute) und Granit Xhaka (49.). Damit war auch Hannovers Heimserie von drei Siegen in Folge beendet. Nach der dritten Niederlage hintereinander verharren die Niedersachsen im Mittelfeld der Tabelle. Spielverlauf und Statistik

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 3:3 (0:3)



Mit einer Aufholjagd hat der VfB Stuttgart eine bereits verloren scheinende Partie gegen Bayer 04 Leverkusen noch gedreht und einen Punkt gerettet. Die Gäste führten schon mit 3:0, ehe den Stuttgartern der Ausgleich zum 3:3 gelang. Heung-Min Son mit einem Doppelpack (4. und 9. Minute) und Neu-Nationalspieler Karim Bellarabi (41.) brachten die im ersten Durchgang souverän spielenden Leverkusener in Führung. Timo Werner (57.), Florian Klein (67.) und Martin Harnik (76.) schafften für den VfB die Wende.Spielverlauf und Statistik



FSV Mainz 05 - FC Augsburg 2:1 (2:0)



Der FSV Mainz 05 bleibt in der Fußball-Bundesliga unbesiegt. Mit nun acht Spielen ohne Niederlage in Folge gelang der Mannschaft ein Vereinsrekord. Die Mainzer setzten sich glücklich gegen den FC Augsburg durch. Jonas Hofmann (20. Minute) gelang der Führungstreffer. Allerdings musste er nach einer knappen Stunde mit einer Knieverletzung vom Platz getragen werden. Jairo Samperio (23.) erhöhte mit seinem ersten Treffer für Mainz auf 2:0. Augsburg drehte nach dem Rückstand auf, es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Der Anschlusstreffer von Tobias Werner (78.) kam aber zu spät.Spielverlauf und Statistik