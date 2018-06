Bundesligist SV Werder Bremen hat Trainer Robin Dutt entlassen. Das teilte der Verein am Samstag nach seiner Aufsichtsratsitzung mit. Nachfolger von Dutt wird der bisherige U23-Coach und ehemalige Werderprofi Viktor Skripnik. Der Tabellenletzte reagierte damit auf den schlechtesten Saisonstart in der Erstliga-Historie des Vereins.



Nachfolger Skripnik soll schon am kommenden Dienstag im DFB-Pokal zu Gast beim Chemnitzer FC die Trainerrolle übernehmen. "Wir waren bereits in den vergangenen Monaten nah dran und kennen jeden einzelnen Spieler. Ich bin sicher, dass wir diese Aufgabe meistern werden", sagte der 44-Jährige. Einer seiner Assistenten ist Ex-Nationalspieler Torsten Frings.

"Nach den letzten Ergebnissen sind wir der Überzeugung, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, um aus der gegenwärtigen Lage herauszukommen", sagte Vereinsmanager Thomas Eichin. Zuvor hatten die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat des kriselnden Traditionsclubs über das Ende der Ära Dutt entschieden. Nach der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Köln am Freitag steht Werder nach neun Spieltagen ohne Sieg am Tabellenende.

Robin Dutt hatte vor der Aufsichtsratssitzung noch eine Trainingseinheit der Mannschaft geleitet. Dass dies seine letzte sein würde, war dem Trainer zu diesem Zeitpunkt offenbar noch unklar. Der 49 Jahre alte Dutt ist bereits der dritte Bundesliga-Coach, der in dieser Saison vorzeitig gehen musste. Sein Vertrag lief eigentlich bis Mitte 2016. Zuvor hatte es bereits Mirko Slomka vom Hamburger SV und Jens Keller bei Schalke 04 erwischt.



Dutt, ehemaliger Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), hatte im Sommer 2013 die Nachfolge des langjährigen Werder-Trainers Thomas Schaaf angetreten, konnte den viermaligen Deutschen Meister jedoch nie zurück in die Erfolgsspur führen. In 45 Erstliga-Partien sammelte der gebürtige Kölner im Schnitt lediglich einen Punkt pro Spiel. Damit ist er gemeinsam mit dem Niederländer Aad de Mos, was die durchschnittliche Punkteausbeute angeht, der schlechteste Trainer in der Erstliga-Historie der Hanseaten.