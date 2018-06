Irgendwann hatte Jamie Waltham diese Idee. Unsere Stadt, so dachte er, unser geliebtes Hull, braucht wieder einen Fußballclub, mit dem sich wirklich jeder identifizieren kann. Ein Team für den einfachen Mann. Man solle ihn bitte nicht falsch verstehen, erzählt er, alle hier seien sehr stolz auf Hull City – die Premiere-League-Mannschaft, die Hull wieder auf die Landkarte des Fußballs gesetzt und ihr ein bisschen Farbe zurückgegeben hat, inmitten all der grauen Fleischerhakenrealitäten. Nur sei Hull City eben ein Vergnügen, dass sich die Wenigsten in der Arbeiterstadt überhaupt leisten könnten. Eine Eintrittskarte kostet momentan um die 50 Pfund.

Waltham selbst hat sich vom Gas-Installateur zum Leiter von sieben Firmen hochgebissen. Einer, der die Nöte und Bedürfnisse der Arbeiterklasse versteht. "Viele Leute werden wegen solcher Preise von dem Vergnügen Fußball ausgeschlossen. Ihnen wollte ich eine Alternative bieten", sagt er. Diese Alternative heißt Hull United AFC, eine Stadt, ein Verein, das ist Walthams Versprechen an die Menschen. Hull United, das soll eine Art Gegenentwurf zum typischen modernen Premiere-League-Club sein, der jährlich Millionen von Pfund umsetzt – und dabei längst seine Bindung zu den einfachen Leuten verloren hat, die ihn groß gemacht haben.







Waltham hat den Club, der vorher St. Andrews hieß, erst vor 16 Wochen übernommen und umbenannt – als sich ihm die Chance bot, von der er, wie er sagt, bereits sein ganzes Leben lang geträumt hatte. Als Kind habe er am heimischen Computer stundenlang Fußball-Manager gezockt, ein Spiel, bei dem es darum geht, ein Team zu formen und zum Erfolg zu führen. Jetzt war diese Fiktion für ihn plötzlich Realität geworden – Waltham ist beim Hull United AFC mittlerweile Manager und Trainer.



Bei Twitter in den Trending Topics

Da war nur noch dieses eine Problem. Zu Spielen der Humber Premier League, der 11. englischen Liga, kommen durchschnittlich nur etwa 50 Zuschauer. Das passte nicht zu Walthams Vision von einem Volksverein, und so griff er zu einer wagemutigen Maßnahme: Über die Lokalzeitung und die sozialen Medien verbreitete er, dass er jedem Zuschauer, der zum ersten Heimspiel von Hull United käme, aus eigener Tasche zwei Pfund bezahlen würde. Fußball als umgekehrtes Geschäftsmodell. Das war drei Tage vor dem Match am 21. August.

Sein Versprechen machte schnell weltweit die Runde, war bei Twitter sogar in den Top Ten der meistdiskutierten Themen, ausländische Reporter riefen an. Waltham hob vorsorglich 4.000 Pfund von der Bank ab, 418 Zuschauer kamen schließlich. Und viele wollten Walthams Geld gar nicht, sondern einfach nur mal schauen, was das denn jetzt für ein neuer Verein wäre, dieser Hull United AFC.



Das Match gegen die Hedon Rangers gewann die Mannschaft 4:1, zum nächsten Heimspiel kamen 231 Menschen. Aus eigenem Antrieb, und jeder von ihnen zahlte dieses Mal seinerseits bereitwillig zwei Pfund Eintritt. Waltham nennt seine Mannschaft schon jetzt stolz "The People’s Club", das Projekt "Integration einer ganzen Stadt" läuft auf Hochtouren. United ist momentan Tabellenführer, das Ziel ist der Aufstieg, irgendwann sogar bis in die fünfte englische Liga, dann würde man Profistatus erhalten.