Für die Deutschen ist das kommende Spiel gegen Polen nur die vielleicht schwierigste Begegnung einer Qualifikation, an deren Ende der EM-Titel stehen soll. Für die polnischen Gastgeber ist die Partie mehr. Es soll mal wieder klappen mit einem großen Fußballturnier. Und obwohl die Polen gegen Deutschland noch kein Spiel gewinnen konnten und das Land in der aktuellen Fifa-Rangliste nur auf Platz 70 steht, gibt man sich an der Weichsel optimistisch. Weil sie einen Spieler haben, bei dem selbst der DFB-Sportdirektor Hansi Flick öffentlich bedauert, dass er kein deutscher Staatsbürger ist, wie die polnische Sportpresse in dieser Woche nicht ohne Stolz bemerkte: Robert Lewandowski.

Wie groß die Erwartungen der Polen an Robert Lewandowski sind, zeigte der Auftritt des Bayern-Stürmers bei der Pressekonferenz seiner Nationalelf. "Das Spiel wird kein Duell zwischen Neuer und Lewandowski sein, sondern das zwischen der deutschen und polnischen Nationalmannschaft", musste der 26-Jährige sagen. Er wollte die an ihn gerichteten Erwartungen dämpfen schmälern. Immerhin spielen mit Łukasz Piszczek von Borussia Dortmund, dem FC Arsenal-Torhüter Wojciech Szczęsny oder dem neuen Mittelfeld-As des FC Sevilla, Grzegorz Krychowiak, auch andere polnische Nationalspieler in europäischen Spitzenteams. Doch eigentlich gibt es nur einen Star.



Fast täglich kann man in der polnischen Sportpresse eine Geschichte über Robert Lewandowski lesen. Eine Berichterstattung, die in ihrer Intensität der um das monatelange Transfertheater zwischen Lewandowski und Borussia Dortmund in nichts nachsteht. Ebenso wenig wie der über Lewandowskis Erfolge mit dem BVB. Nur dass man damals noch von "Polonia Dortmund" schrieb. Doch spätestens mit den vier Toren, die Lewandowski 2013 im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid erzielte, wurde in der polnischen Presse aus dem Dortmunder Trio Piszczek, Błaszczykowski und Lewandowski ein Soloprojekt. Und seit Lewandowskis Hochzeit mit der Judokin Anna Stachurska ist der Fußballer zudem auch Stammgast in der polnischen Klatschpresse.



Verkauft fast jedes Produkt

Das Ergebnis dieser medialen Omnipräsenz ist ein Wiedererkennungswert, von dem andere polnische Fußballer nur träumen können. Wie eine in diesem Jahr durch eine Sportmarketingfirma durchgeführte Befragung ergab, können 79,5 Prozent aller polnischen Fußballinteressierten Robert Lewandowski auf einem Foto erkennen. Der zweitplatzierte Jakub Błaszczykowski, immerhin Kapitän der polnischen Nationalmannschaft, kommt auf lediglich 55,8 Prozent.

Die Popularität und der Bekanntheitsgrad haben Lewandowski längst zu einem begehrten Partner der Werbeindustrie gemacht. Egal ob in TV-Spots für den polnischen Mobilfunk-Ableger eines deutschen Telekommunikationskonzerns oder neben Messi auf dem Cover einer weltweit populären Fußballsimulation – mit dem dreifachen polnischen Fußballer des Jahres lässt sich in Polen fast jedes Produkt verkaufen.



Verdienste vom anderen Planeten

Das macht sich auch auf dem Konto des 62-maligen polnischen Nationalspielers bemerkbar. Mit einem Jahreseinkommen von umgerechnet 5 Millionen Euro war Lewandowski 2013 der am zweitbesten verdienende polnische Profisportler. Doch allein mit seinem kolportierten neuen Salär von 8 bis 10 Millionen Euro bei den Bayern, dürfte er den NBA-Profi Marcin Gortat in diesem Jahr überholen. Berechnet man noch die Werbeeinnahmen, die dem Stürmer allein schon während der EM 2012 durch die Zusammenarbeit mit einem Rasierklingenhersteller und einem Colaproduzenten eine Million Euro einbrachten, ist das für Polen, wo das Durchschnittseinkommen rund 800 Euro beträgt, ein Verdienst von einem anderen Planeten.

Vater des sportlichen und kommerziellen Erfolges ist Lewandowskis Manager Cezary Kucharski. "Schon 2008, als wir unsere Zusammenarbeit begannen, erkannte ich, dass Robert nicht nur ein enormes sportliches Talent, sondern auch ein großes Marketingpotential hat", erzählt der ehemalige Fußballprofi, der wegen des Wechseltheaters zu den Bayern in Deutschland nicht den besten Ruf hat. Wenige Wochen nach Beginn dieser Verbindung konnte Kucharski den ersten Werbepartner gewinnen. Als Lewandowski im Spätsommer 2008 bei Lech Posen in der "Ekstraklasa" debütierte, lief er in Schuhen von Adidas auf. In einer Liga, in der einige Vereine ihre Ausrüstung selbst kaufen müssen, ein enormer Erfolg.