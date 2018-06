Wer spielt wann gegen wen?

Werder Bremen - 1. FC Köln (Freitag, 20.30 Uhr)

Borussia Dortmund - Hannover 96 (Samstag, 15.30 Uhr)

FC Augsburg - SC Freiburg

TSG Hoffenheim - SC Paderborn

Hertha BSC - Hamburger SV

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart

Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr)

VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05 (Sonntag, 15.30 Uhr)

VfL Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Gladbach gegen Bayern. Beim Blick auf die Tabelle erinnern sich die Romantiker unter uns an die wilden Siebziger, holen ihren Weisweiler-Gedächtnis-Trainingsanzug aus dem Schrank, knien vor dem Günter-Netzer-Schrein und pilgern, am Bökelberg vorbei, in den Borussenpark. Denn die Borussia ist wieder da, steht auf Platz zwei, ungeschlagen. In der Abwehr regiert solides Fußwerk und auf ihren Flügeln flitzen Asse, wedeln Könner. Voller Selbstbewusstsein geht die Mannschaft ins Duell mit dem Spitzenreiter. "Warum sollen wir Bayern nicht schlagen?", fragt der Linienrenner André Hahn. Der Sportdirektor Markus Eberl, der die Bayern nach Transferstreitigkeiten im Sommer zu gerne schlagen würde, sagt: "Wir ziehen nicht den Schwanz ein." Die Bayern sind gewarnt, haben sich sogar Beistand vom Papst sichern müssen. Wie sehr ihnen einer wie der Ex-Gladbacher Marco Reus fehlt, hat man am Dienstag wieder gesehen, als sich die Guardiola-Elf mit einem 7:1 in Rom über die Runden rettete.



Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?



Hoffenheim gegen Paderborn. So gut beide spielen – das soll Bundesliga sein? Das ist wie Manni in Latzhose auf einer Fashion-Party in Berlin-Mitte. Und wie das klingt! Poetisch ist Hoffenheim gegen Paderborn in einer Liga mit diesen Partien, die am Wochenende in Deutschland stattfinden:

TSV 1861 Spitzkunnersdorf – SG Blau-Weiß Obercunnersdorf

VfB Bottrop III – SSV Bottrop II

FSV Groß Kreutz – SG Blau-Weiß Pessin

FC Sparta Bremerhaven – Blumenthaler SV II

TSV Farchant – ASV Eglfing

Auch auf Dorfsportplätzen gibts was zu sehen:



Wer steht im Blickpunkt?

Das friedliche Bremen. Vor dem Spiel gegen Köln am Freitag ist die Harmonie brüchig an der Weser. Der ewige Werderaner Willi Lemke, dem Uli Hoeneß nie die Hand geben würde, muss als Aufsichtsratschef zurücktreten und Marco Bode weichen, dem anderen ewigen Bremer. Der Trainer Robin Dutt, der jetzt Sportdirektor des Weltmeisters sein könnte, steht auf der Kippe. Zwar kann er reden wie im Proseminar Medientheorie: "Alle Lösungen in dieser Welt, ob sportlich oder nicht-sportlich, liegen im Bereich der Kommunikation." Doch ist er Tabellenletzter. Andererseits schießen die Spieler, die ihm der Manager Thomas Eichin besorgt, nicht mehr aufs Tor. Da müssen wir den Trainer in Schutz nehmen: Was nutzt einem ein Karajan am Dirigentenpult, wenn Leute wie Fritsch und Scheler im Orchestergraben sitzen? Und dann das noch: Die Bürgerschaft Bremen hat endgültig entschieden, der DFL die Polizeikosten in Rechnung zu stellen. Erstmals für das Spiel gegen Hannover im Dezember. Gegen den Willen von Werder übrigens und sehr zum Ärger der DFL und des DFB. Diese Aktion wird vielleicht den Bremer Haushalt entlasten, aber erhöht sie Werders Chance auf einen Elfmeter?