Beim 1:0-Sieg des HSV gegen Bayer Leverkusen am vorigen Samstag wurde es hässlich. Der Ex-Hamburger Hakan Çalhanoğlu wurde von den Zuschauern ausgebuht, sie sangen, auf seine Rückennummer anspielend: "Alle auf die 10!" Eine Aufforderung, der die Hamburger Spieler gerne nachkamen. Sie beschränkten es nicht auf die 10. Und die Leverkusener machten mit. Auf dem Platz artete das Geschehen in Kampfsport aus. "Das hatte wenig mit Fußball zu tun", sagte Leverkusens Roger Schmidt. Iwo, Herr Trainer, auch Treten und Stumpen gehört zum Fußball, ebenso Drohen, Schimpfen, Jammern. Hamburg war kein Einzelfall. Wir haben uns mal umgehört, was so los ist in der Bundesliga, und eine Auswahl der Winning-Ugly-Methoden erstellt:

Die Königsdisziplin ist die Beeinflussung des Schiedsrichters. Die Schiedsrichter bestreiten natürlich, beeinflussbar zu sein. Aber sie sind ja auch bloß Menschen, die meisten wenigstens. Beliebt unter Managern, deren Wort Gewicht hat, ist der kalkulierte Wutausbruch im Kabinengang oder, noch besser, vor der Kamera. Kann sich natürlich nicht jeder erlauben, es kommt im Fußball wie im Leben immer drauf an, wer etwas tut und wie dick sein Konto, wie groß sein Name und wie lang die Liste seiner Meistertitel ist.





Auch auf dem Platz gilt ein ähnliches Naturgesetz. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich Nationalspieler mehr gegenüber Schiedsrichtern rausnehmen dürfen als das Fußvolk aus dem Niemandsland der Tabelle. Ein Champions-League-Titel kann manchmal Wunder wirken. Diesen Bonus muss man manchmal einfordern. Meckern, klagen, beschweren – Topspieler und Topteams beherrschen das im Kollektiv. Wird einer gefoult, stürzen sich fünf Mitspieler auf den Schiri und fuchteln mit den Armen. Ein ehemaliger, recht bekannter Fußballer aus dem östlichen Teil Deutschlands soll ein Großmeister darin gewesen sein, solche Arten der Rudelbildung zu initiieren.

Sein Glück versuchen kann man auch am Ohr des Linienrichters. In einem Verein nahe Pforzheim wurden schon Trainerbänke verschoben, damit man mit dem Mann an der Fahne besser Dialog führen kann, wie es hieß. Der ist ja nur in einer Seitenhälfte unterwegs. Der Gentleman unter den Trainern macht dies natürlich nicht selbst, er hat einen Assistenten.

Auch die Schmähung des Gegners kann zum Ziel führen, so manch einer lässt sich aus dem Konzept bringen. Besonders wirksam ist sie, wenn sie mit aggressiven Gesten unterlegt ist. Zähnefletschen, Fäusteballen, große Schritte in Richtung Kontrahent – sowas. Es gibt Präsidenten, die am Spieltag im cholerischen Dauermodus sind, und alles beleidigen, was ihnen über den Weg läuft. Und das ist die ganz hohe Kunst: Der Trainer droht an der Seitenlinie in dem Moment besonders heftig, wenn sich mehrere Personen in seiner Blickrichtung befinden, etwa der gegnerische Trainer, Linienrichter, Spieler, der Vierte Offizielle, Ersatzspieler, Co-Trainer. Keiner ist so richtig gemeint, aber mehrere fühlen sich angesprochen. Beliebt ist dieser Trick unter Pavianen und in Süddeutschland.

Wichtig! Macht signalisieren. Etwa, indem man anderen zu nahe oder Regeln übertritt. Es gibt Trainer in der Bundesliga, die etwa ihre Coaching Zone nur als Anregung für ihren Aufenthaltsort verstehen. Nicht selten stehen sie im Feld oder stellen sich dem Gegner gar in die Einwurfbahn. Wer das macht, sagt: Ich darf Regeln übertreten. Ein für den Tabellenletzten eher ungeeignetes Dominanzverhalten.

Ganz geschickt ist, wer die Regeln dehnen kann. Ein Trainer eines Bundesligaclubs aus einem nicht so großen Ort ordnete vor nicht allzu vielen Jahren einmal seinem Tormann per Handzeichen an, sich länger behandeln zu lassen, obwohl der gar keine Schmerzen mehr hatte. Dadurch gewann der Trainer Zeit für taktische Anweisungen an seine Spieler. Die Regeln sehen nämlich vor, dass das Spiel zu unterbrechen ist, wenn der Tormann behandelt wird.