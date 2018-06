Wer spielt wann gegen wen?

Hertha BSC – Hannover 96 (Freitag, 20.30 Uhr)

Bayer Leverkusen – FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

FC Augsburg – SC Paderborn

TSG Hoffenheim – 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt – FC Bayern München

SC Freiburg – FC Schalke 04

Werder Bremen – VfB Stuttgart (Samstag, 18.30 Uhr)

VfL Wolfsburg – Hambuger SV (Sonntag, 15.30 Uhr)

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17.30 Uhr)

Welche Partie dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Dortmund gegen Gladbach. Westfälische Optimisten sagen, es ist das Duell um die Vize-Meisterschaft. Die wenigen Pessimisten aus dieser Region beschwören den Abstiegskampf. Oder ist das schon Arbeitskampf? Der BVB lässt uns weiter rätseln: Wie kann man unter der Woche dermaßen brillieren wie der BVB beim 4:1 gegen Galatasaray und in der Bundesliga immer wieder so abschmieren? Für die Spieler vom Arbeiterverein gibt es offenbar nur Werktage. Am Wochenende schuften sie dann so hart wie die Lokführer. Sitzt Weselsky auch im BVB-Aufsichtsrat? Will er mehr Lohn für Reus erpressen? Veröffentlicht die Bild bald auch Klopps Nummer, damit er echte Liebe zu spüren bekommt? Die Belegschaft des Kollegen Favre ist dagegen arbeitsgeil wie nie. Achtzehn Spiele in Serie hat Gladbach nicht mehr verloren. Kramer, Hahn, Herrmann, Kruse, Raffael, die rheinische Borussia spielt schneller, als die GDL Streiks ankündigt. Nur vier Punkte trennen Gladbach und die Bayern. Jetzt drücken die Bayern-Fans den Dortmundern die Daumen. Auf dass sie am Wochenende mal nicht streiken!



Welche Partie können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Die der Amateure. Die bescheißen. Bei manchen Wettanbietern lässt sich nämlich bis in die Kreisliga wetten. Am Montag hat sich der niedersächsische Oberligist TB Uphusen selbst angezeigt. Noch während der 2:4-Niederlage gegen Jeddeloh hatte auf dem Sportplatz das Gerücht die Runde gemacht, dass mindestens einer der Uphusener das Spiel manipuliere. Der Kapitän des Teams verursachte das 1:2, verschoss einen Elfmeter und holte sich Gelb-Rot. Auch ein Wettanbieter stellte Unregelmäßigkeiten bei diesem Spiel fest. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft, der Verein schloss zwei Spieler aus. Leider kein Einzelfall. Auf dem Amateurportal Elbkick geben mehrere Spieler aus unteren Ligen zu, manipuliert zu haben. "Es wird jede Woche gewettet", sagt einer. "Pro Saison geht es um 100.000 Euro pro Spieler." Spieler brüsten sich nach dem Abpfiff mit ihren erfolgreichen Wettscheinen. Die Verbände reagieren zwar: Der Hamburger Verband hat in seine Bestimmungen nun ein Wettverbot für Spieler aufgenommen. Doch mehr können die Funktionäre nicht tun. Anbieter aus Malta oder Asien sind schwer zu kontrollieren. Man bleibt auf Sportsgeist angewiesen.







Wer steht im Blickpunkt?

Viktor Skripnik. Der neue Bremer Coach sitzt zum ersten Mal im Weserstadion auf der Bank. Den Ort kennt er. Zwischen 1996 und 2004 spielte Skripnik für Werder, seitdem arbeitete er als Trainer verschiedener Jugendteams im Verein. Den "Beckham der Ukraine" nannten sie ihn früher, sogar der Stadionsprecher präsentierte ihn so. Dabei war er als Spieler eher brav: ein solider Linksverteidiger, vereinstreu, keine Eskapaden. Skripnik war auch dabei, als Bremen seinen letzten großen Erfolg feierte, das Double 2004. Damals im Team: Aílton, Micoud, Klasnić und Lisztes. Hach! Heute probiert der Trainer Skripnik viele neue Spieler: Obraniak, Ayçiçek, Hajrović, Bartels. Mit diesen Recken gelang in Mainz der erste Saisonsieg. Zufrieden war Skripnik mit dem Ergebnis, nicht aber mit der ersten Halbzeit. Der Weser-Kurier sah 30 Minuten, die "noch schlimmer als jedes Spiel bei Robin Dutt" gewesen sein sollen. Am Samstagabend kommt im Toptoptopspiel der Fünfzehnte aus Stuttgart an die Weser. Und wenns für Bremen zum Sieg nicht reicht, so gibt es doch Trost: