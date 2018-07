SC Freiburg – VfB Stuttgart 1:4 (1:1)

Huub Stevens hat in Freiburg ein erfolgreiches Debüt auf der Trainerbank des VfB Stuttgart gefeiert. Der am Dienstag verpflichtete Niederländer gewann mit seiner Mannschaft das Derby gegen den SC Freiburg mit 4:1. Die Schwaben verlassen so zumindest vorübergehend den letzten Tabellenplatz.

Im Schwarzwald-Stadion traf Martin Harnik vor 24.000 Zuschauern doppelt (31./76.). Die weiteren Treffer für die Stuttgarter erzielten Carlos Gruezo (52.) und Timo Werner (68.). Für den VfB ist es der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen in Folge. Mit zwölf Zählern rückt der Verein auf Rang 16 vor und schließt nach Punkten zu Freiburg auf.

Der neue Trainer Stevens stellte seine Mannschaft auf vier Positionen um: Neben Gruezo und Werner begannen Florian Klein und Sercan Sararer. Im Tor setzte der Niederländer auf Sven Ulreich.



Der ließ in der 24. Minute einen Schuss direkt vor die Füße von Sebastian Freis prallen. Doch der Freiburger verfehlte aus kurzer Distanz das Tor. Die Stuttgarter begannen nach rund einer halben Stunde, offensiver zu agieren. Antonio Rüdiger verlängerte eine Ecke per Kopf, Harnik nutzte die Chance und brachte den VfB in Führung. Der hatte kurz darauf die Möglichkeit, erneut zu treffen. Der Freiburger Torwart Roman Bürki konnte den Schuss aber mit den Füßen abwehren.

Nur langsam fanden die Breisgauer zurück ins Spiel. Sie agierten vor der Pause zunehmend aggressiv. Darida hämmerte die Kugel aus 25 Metern ins Netz, Felix Klaus traf 120 Sekunden später nur die Latte.

In der zweiten Spielhälfte dominierte dann Stuttgart. Die Freiburger spielten verhaltener und der VfB nutzte seine erste Chance. Mitrović blockte einen Schuss von Gentner, der Ball landete bei Gruezo, der die Schwaben erneut in Führung brachte. Der VfB spielte anschließend sicherer und kombinierte locker.





SC Freiburg: Bürki - Sorg, Torrejón, Mitrović, Günter - Darida, Höfler - Klaus (53. Kerk), Schmid - Mehmedi (84. Frantz), Freis (72. Schahin)

VfB Stuttgart: Ulreich - Klein, Baumgartl, Rüdiger, Hloušek - Gruezo (90. Ginczek) - Gentner, Leitner (75. Sakai) - Sararer (66. Rausch), Werner - Harnik

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin)

Zuschauer: 24.000 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Harnik (31.), 1:1 Darida (42.), 1:2 Gruezo (52.), 1:3 Werner (68.), 1:4 Harnik (76.)

Gelbe Karten: Höfler (1), Mehmedi (1) / Gruezo (1)

Rote Karten: Mitrović (70./Notbremse) / -