Es ist ein Grundsatzentscheid zur Inklusion: Leichtathleten mit Handicap können ab dem 1. Januar 2015 an Wettkämpfen Nichtbehinderter teilnehmen. Das hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) beschlossen. Eine gemeinsame Wertung wie bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Juli wird es aber nicht mehr geben. Damals wurde der unterschenkelamputierte und mit einer Prothese startende Markus Rehm als erster Behindertensportler deutscher Meister im Weitsprung.



Wie der DLV mitteilte, werden behinderte und nicht behinderte Athleten künftig getrennt gewertet. Durch diese nationale Bestimmung soll den Athleten Rechtssicherheit verschafft und der gemeinsame Sport gewährleistet werden. Die Regelung 144.3c soll so lange gelten, bis es entweder gelingt, sicherzustellen, dass durch die Nutzung technischer Hilfsmittel keine Vorteile erlangt werden und die Leistungen biomechanisch vergleichbar sind, oder auf der Ebene des internationalen Sports klare Regelungen zu dieser Problematik erlassen werden.

Rehm hatte den nationalen Titel bei den Nichtbehinderten gewonnen, als er am 26. Juli bei den deutschen Meisterschaften in Ulm mit einer Weite von 8,24 Metern siegte. Nach seinem Erfolg war eine intensive Diskussion aufgekommen, ob Rehm durch seine Prothese einen Vorteil gehabt habe. Er wurde deshalb nicht für die Europameisterschaft nominiert, obwohl er die Norm erfüllt hatte.

Entscheidung zugunsten Rehms

Der DLV beschloss nun, dem 26-Jährigen seinen Meistertitel nicht abzuerkennen. Zwar würden die in Ulm durchgeführten Messungen stark indizieren, dass Rehm einen Vorteil hatte. "Nach Prüfung aller vorliegenden Unterlagen und einigen ausführlichen Expertengesprächen deutet vieles darauf hin, dass die von Ihnen ausgeführten Sprünge nicht vergleichbar sind mit dem Weitsprung anderer Spitzenathleten", heißt es in einem Schreiben an Rehm. "Allerdings lässt dieser sich nicht mit absoluter Sicherheit aus den bisherigen Ergebnissen ableiten, und insofern ist in der Frage zu Ihren Gunsten zu entscheiden."

Rehm selbst hatte sich in der Diskussion immer für eine verbindliche Regelung und biomechanische Messungen ausgesprochen. "Ich möchte Klarheit. Auch wenn sie gegen mich sein kann", hatte er gesagt. "Es geht nicht mehr nur um mich, sondern um die ganze Sache, den ganzen Sport." Zudem hatte er immer wieder betont, den Titel zurückzugeben, sollte ihm ein Vorteil nachgewiesen werden.