Schach kann so langsam sein und manchmal auch so langweilig, aber vor der elften Partie der Weltmeisterschaft spürt jeder die Spannung am Spielort in Sotschi. Rund um das Olympische Medienzentrum sind Polizisten und Sicherheitskräfte aufgezogen, Gerüchte machen die Runde: Medwedew kommt! Nicht Alexander Iwanowitsch Medwedew, Vizechef von Gazprom, dem Energieriesen, der die Schach-WM sponsert, sondern Dmitri Anatoljewitsch Medwedew, Ministerpräsident der Russischen Föderation, Putins Mann fürs Feine. Schwarze Limousinen fahren vor und fahren wieder weg. Er kommt, er kommt nicht, er kommt doch… Jeder hört und erzählt etwas anderes. Dann zeigt die Uhr drei, und die Partie beginnt. Wo ist Medwedew?

Auch im Netz kursieren Geschichten, an denen etwas dran sein könnte oder auch nicht. Der norwegische Kommerzsender TV2 bringt eine Ferndiagnose aus Sotschi: Carlsen sei krank. "Er hat einen dicken Hals", wird Brede Kvisvik zitiert, sein Leibarzt. Einerseits nicht schön, andererseits nicht schlimm. Gespielt werde trotzdem! Das Onlinemedium Verdens Gang aus Oslo kommt mit einem dickeren Kaliber: "Kate (29): Nein, ich bin nicht die Freundin von Magnus." Dazu das Bild einer lachenden jungen Frau. Sie sitzt auf einem roten Stuhl; ihre langen blonden Haare fallen ihr über die Brust bis auf den Bauch. Ist das patriotisch? Dem womöglich erkrankten Nationalhelden vor der großen Bewährung eine Affäre anzudichten, noch dazu mit der Geschäftsführerin seines Play-Magnus-Selbstvermarktungsunternehmens? Doch sagt sie ja, sie sei nicht seine Freundin, insofern kein Andichten – gerade noch mal gut gegangen.



Magnus Carlsen eröffnet mit dem Doppelschritt des Königsbauern, absolut erwartet, wenn auch im krassen Gegensatz zur täglich wiederholten Videoeinspielung auf der WM-Internetseite, die ihn als 1. d4-Spieler porträtiert. Passend dazu wird Anand als 1. e4-Spieler vorgestellt, obwohl er noch keine Partie in Sotschi mit dem Zug des Königsbauern begonnen hat. Verkehrte Welt! Und vielleicht ein Vorzeichen für diese elfte Partie. Denn was man erwartet, tritt womöglich nicht ein. Man erwartet einen eher sanften Angriff Carlsens – bloß kein zu großes Risiko eingehen, denn ein Remis verdürbe ja noch nichts bei einer 5,5:4,5-Führung und noch einer weiteren zu spielenden Partie. Anand hingegen hat mit Schwarz bislang immer nur Remis machen wollen. Warum sollte es heute anders sein? Mit seiner letzten Weißpartie in der zwölften Runde könnte er ja noch einen Gewinnversuch starten.



Spanisch gegen die Berliner Mauer

Carlsen spielt Spanisch, Anand errichtet die Berliner Mauer. Bevor einer "och, nö!" rufen kann ob des allgemeinen Überdrusses an diesem so zähen wie behäbigen Verteidigungsaufbau, weicht Anand ab von der bisher gespielten Variante. Im neunten Zug zieht er seinen Damenläufer auf der Diagonalen um ein Feld vor. So harmlos das auf den ersten Blick wirkt, die Experten wittern sofort Schärfe. Der schwarze König wird nicht auf den Königsflügel gehen wie sein Gegenüber, sondern auf dem Damenflügel bleiben – und dies könnte einen wechselseitigen Angriff ermöglichen. Während Weiß sich mustergültig aufstellt – die Türme in die Mitte, die Springer nach vorn, der Damenläufer auf die große Diagonale –, zieht Schwarz in den ersten 19 Zügen allein dreimal mit seinem König und siebenmal mit seinem Königsspringer.



Entwicklung der Figuren? Schnuppe. Aber so ist sie eben, die Berliner Mauer, ein Hemmungssystem. Auch in der Wirklichkeit war sie das ja. In ihrem Schatten konnte manches liegen bleiben. Nigel Short, englischer Großmeister im Ungefragtanmerken, twittert eine Einschätzung von unterwegs aus Rangun: "Etwas besser für Weiß. Starker Springer im Zentrum des Brettes. Schwarz hat keine Entwicklung. Einfache Sache." Ben Finegold, amerikanischer Großmeister im Ungefragtanmerken, twittert eine Gegeneinschätzung von zu Haus aus Saint Louis: "Weiß Nigel, dass seine Frau seinen Twitter-Account übernommen hat?"