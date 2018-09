Wie ist das Ergebnis?

Die Partie endet nach 20 Zügen in 62 Minuten remis durch dreifache Stellungswiederholung.

Wie lief's?

Carlsen ließ sich erneut auf die Berliner Mauer ein und wählte eine frühe Abweichung von den Hauptvarianten. Mit seinem Zug 14.e6 forcierte Carlsen zwar das Spiel, doch die schnelle Reaktion Anands ließ darauf schließen, dass er genau wusste, was gespielt wird. So entschloss sich Carlsen, die Züge zu wiederholen, was beim Schach automatisch zu einer Punkteteilung führt.

Was war die Überraschung?

Der fehlende Kampfgeist des Norwegers. Mit einem Punkt Vorsprung bei nur noch vier ausstehenden Partien bedeutet jeder weitere Sieg fast automatisch die Titelverteidigung. Umso überraschender ist es, dass sich Carlsen, heute mit den weißen Steinen, so früh mit einem Remis zufriedengegeben hat. Zumindest hätte er versuchen können, Anand über viele Stunden zu beschäftigen, um ihm so weiter Kraft zu rauben.

Was war der Höhepunkt?

Diese Partie hatte keinen.

Was bedeutet das für den weiteren Verlauf?

Anand kann sich nun auf seine nächste Weißpartie konzentrieren und hat heute wieder einmal gezeigt, wie gut er vorbereitet ist. Carlsen muss aufpassen, wenn er seinen knappen Vorsprung nicht noch einbüßen will. Es wird, wie schon bei der vergangenen WM, spannend. Anand muss und wird angreifen. Die WM ist noch lange nicht vorbei.



Die Schach-WM findet vom 7. bis 28. November in Sotschi statt. Es duellieren sich der Herausforderer Viswanathan Anand und der Titelverteidiger Magnus Carlsen. Alle drei Tage ist ein Ruhetag. Wer zuerst 6,5 Punkte erreicht, ist Schachweltmeister.



