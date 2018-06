Wie ist das Ergebnis?

Remis nach 41 Zügen.

Wie lief es?

Fast ideal für Carlsen. Er kannte sich in der Eröffnung bestens aus, spielte schnell und zuversichtlich und kam mit Schwarz mühelos zu einem ausgeglichenen Endspiel und dem angestrebten halben Punkt.

Was war der Höhepunkt der Partie?

Der kam ziemlich früh. Anand schien mit Dame und Läufer einen starken Angriff gegen Carlsens König aufbauen zu können. Doch Carlsen stellte seine Figuren in aller Ruhe ins Zentrum und die weißen Drohungen erwiesen sich als Illusion. Anand musste in einen Massenabtausch einwilligen und die Partie verflachte zu einem Endspiel, in dem Anand keine Gewinnchancen hatte.

Was war die Überraschung?



Die gute Vorbereitung Carlsens und die Mühelosigkeit, mit der er mit Schwarz Remis erzielte.

Was bedeutet das für den weiteren Kampf?



Carlsen ist der Titelverteidigung einen Schritt näher gekommen. Einen großen Schritt. Vier Partien sind noch zu spielen, er führt mit 4,5:3,5. Anand muss also mindestens eine der ausstehenden vier Partien gewinnen. In Wettkämpfen versucht man das in der Regel mit Weiß. Doch die gute Vorbereitung und die Leichtigkeit, mit der Carlsen seinem Gegner in der achten Partie den Wind aus den Segeln nahm, bringt Anand in Zugzwang. Er muss sich in seinen beiden noch ausstehenden Weißpartien etwas einfallen lassen, wenn er den Wettkampf unentschieden halten oder sogar noch gewinnen will.



Die Schach-WM findet vom 7. bis 28. November in Sotschi statt. Es duellieren sich der Herausforderer Viswanathan Anand und der Titelverteidiger Magnus Carlsen. Alle drei Tage ist ein Ruhetag. Wer zuerst 6,5 Punkte erreicht, ist Schachweltmeister.

