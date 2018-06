Das Duell in Sotschi hat ein Thema gefunden! Auf einmal geht es nicht mehr um Alt gegen Jung, Fit gegen Topfit, Bieder gegen Ruppig, Bügelfalte gegen Knitterjacke, sondern ums Eingemachte, um Schach.

Wie komme ich gut aus der Eröffnung? Das ist die Frage aller Fragen, und sie ist so unneu wie das Spiel selber mit seinen 1600 Jahren. Aber wir hatten sie zwischendurch, abgelenkt von allerlei Nebendingen, kurz vergessen.

Der norwegische Schachweltmeister Magnus Carlsen ist ein Meister darin, aus harmlosen Konstellationen einen Sieg zu destillieren, in langwierigen, schwer durchschaubaren Prozessen, oft erst im Endspiel, in der fünften oder sechsten Stunde einer Partie. Lässt man die alles berechnenden Computer auf seine Lieblingsstellungen los, zeigen sie als Bewertung oft nur 0.00 an, Gleichgewicht. Wenig später ist dann aber schon Schluss.



Carlsen macht kaum Fehler, weniger als andere Spitzenspieler. Indem er seine Partien auf Länge anlegt, gibt er seinen Gegnern viele Möglichkeiten fehlzugreifen. Dabei geht es nicht um grobe Fehler. Ganz kleine genügen. Die Summe macht's, und manch einer weiß hinterher gar nicht, wie ihm geschehen ist.

Jeder Patzer ist tödlich

Die zweite Partie in Sotschi in der Carlsen Anand mit einer unscheinbaren Untervariante der Spanischen Partie sanft in den Abgrund bugsierte, war ein Musterbeispiel dafür. Eben noch war gar nichts los, dann schon greifen drei Figuren den ziemlich allein stehenden König an. Der Druck ist da, wenige Ungenauigkeiten genügen, und schon ist es zu spät.

Carlsens Herausforderer Viswanathan Anand ist ein Meister der Eröffnungsvorbereitung und des komplizierten Mittelspiels. Seine Vorliebe gilt forcierten Zugfolgen. Mag der Dschungel der gefährlichen Varianten nur so wuchern, ihm, dem Inder, macht es nichts. Der Tiger von Madras gleitet durch das Unterholz.

So hat Anand damals Wladimir Kramnik in Bonn erlegt als er Weltmeister wurde. Anand hatte seltsam krumme Stellungen auf dem Brett, teilweise ohne die übliche Rochade, zerklüftet, verdächtig, Kramnik dagegen stand blendend – bis in die Niederlage hinein.

Carlsen zappelt im Netz

In der dritten Partie in Sotschi trieb es Anand mit Carlsen noch ärger. Er lockte ihn in eine vorbereitete Variante und ließ ihm aus der Eröffnung heraus keine Chance. Carlsen mochte zappeln im Netz, er verhedderte sich umso mehr.

Magnus Carlsen und Viswanathan Anand pflegen also völlig entgegengesetzte Stile. In Sotschi hat jeder vom Können des anderen kosten dürfen und will es nicht wieder tun. Die Frage, wie sie es vermeiden können, stellt sich beiden nun vom ersten Zug an.

In der vierten Partie vom Mittwoch dieser Woche versucht es Carlsen aufs Neue mit 1. e4, dem Königsbauernzug aus seiner Gewinnpartie. Anand will sich verständlicherweise nicht wieder auf Spanisch einlassen. So steuert er sofort die Sizilianische Eröffnung an. Sie gilt als dynamisch und vertrackt, was Carlsen wiederum nicht will. Deshalb spielt der im 3. Zug seinen Königsspringerbauern um ein Feld vor, was als trocken und diffus gilt. Wenn damit etwas zu holen ist, dann nur nach zeitaufwendigen und umständlichen Manövern. Die sehen wir im Folgenden dann auch, Stunde um Stunde.

Diesmal aber, anders als in der zweiten Runde, gelingt es Carlsen nicht, nennenswerten Druck aufzubauen. Anand gleicht aus, die Partie ohne Dramatik endet nach vier Stunden und 50 Minuten mit einem Unentschieden. Im dunklen Zuschauerraum unter der surrenden Lüftung konnte man manchmal schon etwas wegnickern. Das Langweilige: Es gehört eben auch zum Schach.

Die Mühen der Ebene erinnern uns daran, dass sich hier zwar Partie an Partie reiht, dass dahinter aber ein Kampf steht, den es zu entscheiden gilt. Carlsen mag nach der vierten Runde unzufrieden mit sich gewesen sein, aber er hat Anand auch stundenlang beschäftigt gehalten. Was wiegt in der Gesamtbilanz schwerer, der vergebliche Ansatz oder das milde Mürbemachen? Wir werden es sehen.



Am Donnerstag ist Ruhetag. Am Freitag steht Carlsen mit Schwarz vor dem Problem, forcierten Varianten auszuweichen. Das ist schwerer als mit Weiß und kann auch schneller schiefgehen.



