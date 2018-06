Es ist an der Zeit, mich von dem einen Land zu verabschieden und dem anderen Hallo zu sagen, Israel zu verlassen und nach Deutschland zu reisen. In Deutschland habe ich schon einmal viele Kilos abgenommen, in Israel viele Kilos zugenommen – und ich habe das Gefühl, mich darüber freuen zu müssen, endlich ins Vaterland zurückzukehren.

Israel hat mich – diejenigen unter Ihnen, die meine Berichte von hier gelesen haben, wissen es bereits – mit offenen Armen aufgenommen. Die Leute lieben mein neues Buch über sie so sehr, dass sie mir das Feinste auftischen, was es hier zu essen gibt – was natürlich die beste Methode ist, um Gewicht zuzulegen. Was werden die Deutschen tun? Werden sie mich genauso füttern oder werden sie ihr Bestes geben, um mich abmagern zu lassen?

Tuvia Tenenbom ist Autor, Essayist und Dramatiker. Er ist Artistic Director des Jewish Theater in New York und Autor des Buches Allein unter Deutschen: Eine Entdeckungsreise. Für ZEIT ONLINE schreibt er seit Dezember 2011 die Fitnesskolumne "Fett wie ein Turnschuh". Im November erscheint sein neues Buch Allein unter Juden: Eine Entdeckungsreise durch Israel.

Diese Fragen gehen mir durch den Kopf, während ich mich am Sabbat zu einem Spaziergang aufmache, dem Tag, an dem fast alle Restaurants und Lebensmittelgeschäfte im jüdischen Teil der Stadt geschlossen haben. Das ist die sicherste Zeit für mich, um mir das Fett abzutrainieren, weil mich die Juden nicht zum Essen einladen können, wenn ich doch eigentlich spazierengehen will – von dieser Angewohnheit habe ich Ihnen schon erzählt.



Ich mische mich nicht ein, ich bin ein Sportjournalist

Ich beginne meinen Spaziergang in Jerusalem und beschließe, heute einmal quer durch die Stadt zu gehen, bis ich den Ostteil erreiche, den Teil der Stadt, von dem die Europäer sagen, die Juden sollten ihn den Arabern geben. Behaltet den Westen von Jerusalem, sagt Europa, und gebt den Rest der Stadt den Arabern.



Westjerusalem ist groß genug, behaupten die Europäer, und die Juden sollten sich damit zufriedengeben. Keine Ahnung, wieso irgendein Europäer anderen Leuten raten sollte, das Land nach Religionen aufzuteilen, aber in die Politik mische ich mich nicht ein; ich bin Sportjournalist. Wieso sollte ich mir den Kopf über Politik zerbrechen, wenn ich mich auf Muskeln und Kilos konzentrieren kann?

Ich gehe.

Das wird ein langer Spaziergang und wenn er vorbei ist, werde ich mindestens, MINDESTENS, zehn Kilo abgenommen haben. Hab ich Recht oder hab ich Recht?

Um bei meinem Ein-Mann-Marathon nicht zu früh schlapp zu machen, habe ich mir gleich zu Beginn vorgenommen, ganz entspannt zu gehen. Wenn ich den gesamten Sabbat unterwegs bin, dann sei es so.



Gehen ist gut

Ich gehe. Und gehe und gehe. Und gehe. Gehen, das habe ich Ihnen schon zigtausend Mal gesagt, ist das beste Fitnesstraining überhaupt.

Fünf Minuten vergehen. Zehn Minuten. Dreißig Minuten. 32 Minuten. Und nanu! Ich habe den Ostteil erreicht. Was ist denn jetzt los? War's das schon? Und das halten die guten Menschen in Europa für groß genug für die Juden?

Sie glauben nicht, wie froh ich bin, dass ich eine Kolumne zum Thema Fitness schreibe und nicht über Politik!

Wie dem auch sei, ich gehe weiter. Ich sage mir, vielleicht sollte ich auch noch durch den Ostteil laufen. Wieso nicht? Fitness ist Fitness ist Fitness. Und Gehen ist gut, ob bei Arabern oder Juden, im Westteil oder im Ostteil. Stimmt's oder hab ich Recht?

Ich gehe. Und gehe. Und gehe. Und gehe. Gehen ist gut.

Doch plötzlich hält mich ein Araber an.

Der Mann, der mich für einen Juden hält, sagt mir, ich solle verschwinden. Wieso soll ich verschwinden?, frage ich ihn. Ich gehe doch nur spazieren. Wo liegt das Problem?

"Ihr Juden", sagt der Mann zu mir, "wisst nicht, was auf Euch wartet. Ihr habt den Ersten Weltkrieg angefangen, Ihr habt den Zweiten Weltkrieg angefangen und Ihr seid kurz davor, den Dritten Weltkrieg anzufangen."



"Diesmal werdet Ihr sterben!"

Moment, erkläre ich ihm: Das haben Sie völlig falsch verstanden! Ich bin kein Jude, ich bin Deutscher!

Sofort wird mir klar, wie dumm meine Antwort ist. Dieser Mann mag ganz offensichtlich keine Menschen, die Weltkriege anfangen und ich erzähle ihm, das betreffe mich nicht, weil ich Deutscher sei. Habe ich den Verstand verloren? Wieso habe ich nicht behauptet, Franzose oder Brasilianer zu sein?

Doch meine Worte sind längst raus und jetzt sieht mich der Mann an – er hat mir eindeutig nicht zugehört – und schreit: "Euer Ende ist nah! Diesmal werdet Ihr sterben!"