Der VfB Stuttgart hat Huub Stevens als Nachfolger des zurückgetretenen Trainers Armin Veh verpflichtet. Das gab der Fußball-Bundesligist bekannt. Stevens soll demnach bereits das Training am Nachmittag leiten. Bei einer Pressekonferenz soll der Trainer zuvor offiziell vorgestellt werden.

Zur Vertragslaufzeit wollte der Verein zunächst keine Angaben machen. Der Niederländer übernimmt den VfB Stuttgart zum zweiten Mal, schon vor Armin Veh hatte Stevens Stuttgart trainiert. Der Traditionsverein vom Neckar ist nach der fünften damit auch seine sechste Station in der Fußball-Bundesliga.



In der vergangenen Saison hatte Stevens den VfB am 24. Spieltag übernommen und mit drei Siegen und drei Unentschieden in den letzten zehn Partien den Verein vor dem Abstieg bewahrt. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt hatte Stevens aus persönlichen Gründen seinen Abschied aus Stuttgart verkündet. Anschließend war Armin Veh, der mit den Schwaben 2007 Deutscher Meister geworden war, als Trainer nach Stuttgart zurückgekehrt.

Veh hatte die VfB-Vereinsführung am Sonntagabend über seinen Rücktritt informiert. Mit ihm schied der Verein in der ersten Runde des DFB-Pokals aus und holte aus den zwölf Bundesliga-Spielen dieser Saison nur neun Punkte. "Oberste Priorität hat, dass wir erstklassig bleiben. Der neue Trainer soll Erfahrung in einer solchen Situation mitbringen, in der wir uns aktuell befinden und gleichzeitig den Weg, den Armin Veh im spielerischen Bereich begonnen hat, weitergehen", hatte Clubchef Bernd Wahler am Montag beim Veh-Abschied gesagt.