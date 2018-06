Mit einem 1:0-Sieg über 1899 Hoffenheim hat der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund das Tabellenende der Fußballbundesliga zumindest vorübergehend verlassen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp verbesserte sich nach dem vierten Saisonsieg mit nunmehr 14 Punkten auf Platz 14. Das einzige Tor des Spiels erzielte Nationalspieler Ilkay Gündogan in der 17. Minute.



Zu Beginn des 14. Spieltages stand die Borussia erstmals seit Herbst 1985 am Tabellenende der Fußball-Bundesliga. Trainer Jürgen Klopp baute seine Mannschaft vor dem Spiel gegen Hoffenheim auf fünf Positionen um. Die Weltmeister Kevin Großkreutz, Erik Durm und Matthias Ginter gehörten nicht zur Startaufstellung. Für Stammtorwart Roman Weidenfeller spielte Ersatzmann Mitchell Langerak. Er habe in der Torwartfrage nach "Bauchgefühl" entschieden, sagte Klopp. Erstmals in dieser Saison spielte zudem Ilkay Gündogan für den Japaner Shinji Kagawa auf der Zehner-Position. Der 24-Jährige nutzte gleich den ersten Angriff und köpfte den Ball nach einer Flanke von Pierre-Emerick Aubameyang zum Führungstreffer ein.

Klopps Team hielt sich mit dem in der Vergangenheit zum Markenzeichen gewordenen Pressing zunächst zurück und verzichtete auf Risiko-Kombinationen. Die BVB-Profis versuchten es im eigenen Stadion vor 80.000 Fans mit Konterfußball. Die Gäste aus Hoffenheim kamen in der ersten Halbzeit nur zu einem Torschuss durch Sven Schipplock (37.).

Nach der Pause überraschten die Hoffenheimer die Hausherren. Pirmin Schwegler dribbelte durch das gesamte Mittelfeld und konnte nur durch ein Foul kurz vor der Strafraumgrenze gestoppt werden. Den Freistoß von Sebastian Rudy lenkte Hummels reaktionsschnell zur Ecke. Danach wurde dem BVB ein regulärer Treffer von Aubameyang (53.) wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt.



Wenig später hätte Aubameyang für die Entscheidung sorgen können, doch er scheiterte ebenso an Torhüter Oliver Baumann wie Mats Hummels (63.) nach einer Ecke. Erneut Aubameyang (74.) und Gündogan (81.) vergaben weitere gute Möglichkeiten. Nach nur einem Sieg aus den vorherigen acht Bundesligaspielen konnten die Dortmunder wieder einen Erfolg feiern.



Statistik und Spielverlauf