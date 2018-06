Wer spielte wie gegen wen?

FSV Mainz 05 – Bayern München 1:2 (1:1)

FC Schalke 04 – Hamburger SV 0:0

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1)

FC Augsburg – Borussia M'gladbach 2:1 (1:1)

Werder Bremen – Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

VfB Stuttgart – SC Paderborn 0:0

VfL Wolfsburg – 1. FC Köln 2:1 (1:1)

Hertha BSC – TSG Hoffenheim 0:5 (0:3)

SC Freiburg – Hannover 96 2:2 (1:0)

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Bremen gegen Dortmund. "Ich glaube fest daran, dass Licht am Ende des Tunnels angeht", sagte Jürgen Klopp nach dem Abpfiff, dem tiefsten Tiefpunkt, der eigentlich zu niedrigen 1:2-Niederlage in Bremen. Bei diesem Spiel hat auch der Letzte erkannt, dass die BVB-Krise nicht so einfach zu beenden ist. Sie ist keine bizarre, aber letztlich temporäre Freakshow, die so schnell wieder verschwindet, wie sie aufgetaucht ist. Kein Schauspiel, das man mit Wut oder Witzchen beenden könnte. Sondern eines, dem man bei allem Grusel mit Vernunft, Engelsgeduld und langem Atem begegnen muss, gerade weil rätselhaft bleibt, wie es je solche Ausmaße annehmen konnte. Eine Entwicklung, so erschreckend wie irrational. Ja, irgendwie erinnert uns die BVB-Krise hieran:

Trotz aller Parallelen endet der Vergleich natürlich bei den möglichen Folgen: Dortmund droht der Abstieg eines Ballspielvereins, Deutschland die Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas. Aber vielleicht hilft ja die Winterpause, weihnachtliches Besinnen, neues Jahr, neues Glück. Jeweils.



Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Das 0:0 der Stuttgarter gegen Paderborn. Letztere sind dabei entschuldigt, nach all der Freude, die sie uns in ihrer Premieren-Halbsaison bereitet haben. Mit seltener Mischung aus beherztem Gebolze und spielerischen Lösungen. Die Gegenwart im Schwabenland ist dagegen rot-weiß-trist.



Worüber reden nach dem Spieltag alle?

"Kniet nieder, ihr Bauern, die Hauptstadt ist zu Gast", singen die Berliner Fans gerne, wenn sie sich auf einen Auswärtstrip begeben, weil für einen Berliner hinter dem Funkturm die Provinz anfängt. Doch die macht der Hauptstadt gerade etwas vor. Zum Beispiel die Augsburger, die mit mannschaftlicher Geschlossenheit Gladbach geschlagen haben und nun punktgleich mit ebenjenen Niederrheinern auf Platz sechs stehen.



Im Gegensatz zu den Erfolgsteams aus der viel geschmähten Provinz läuft in der Hauptstadt auf: Ein Haufen mittelmäßiger Individualisten. Gegen Frankfurt hatte die Hertha nach einer 3:0-Führung 4:4 gespielt, gegen Hoffenheim probierten es die Berliner trickreich mit einem 0:3-Rückstand schon zur Pause – und verloren mit 0:5. So verdient war Hoffenheims höchster Erstligasieg aller Zeiten, dass es am Ende unerheblich war, dass anderthalb der zwei Elfmeter den Gewinnern geschenkt worden waren. Mit Blick auf diesen Kick voller Halb- und Voll-Eigentore einerseits und Pokalschlachten sowie das Champions-League-Finale 2015 andererseits wird klar, was Peter Fox meinte, als er über Berlin sang: "Im Sommer tust du gut und im Winter tut‘s weh."