Wer spielt wann gegen wen?

TSG Hoffenheim – Eintracht Frankfurt (Freitag, 20.30 Uhr)

FC Schalke 04 – 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

FC Augsburg – FC Bayern München

Hertha BSC – Borussia Dortmund

Werder Bremen – Hannover 96

SC Freiburg – Hamburger SV

1. FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart (Samstag, 18.30 Uhr)

Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg – SC Paderborn (Sonntag, 17. 30 Uhr)



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Vor der Saison gab es Vereine, denen man zugetraut hatte, den FC Bayern ins Schwitzen zu bringen. Blöd nur, dass diese Vereine gerade froh sind, wenn sie überhaupt einmal ein Spiel gewinnen. Wenn das so weitergeht, wird es in der Liga bestimmt bald einen dieser absurden Zusammenschlüsse geben, wie sie gerade durch deutsche Straßen ressentimieren: Desillusionierte Erstligaclubs gegen die Bajuwarisierung des Fußballlandes (Degeba) oder so ähnlich. Wir setzen da lieber auf den FC Augsburg, den Tabellendritten. Noch mal: den FC Augsburg, den Tabellendritten. Zumal die Augsburger einen gewissen Informationsvorsprung haben. Sie wissen, wie es sich anfühlt, gegen die Münchner zu gewinnen. Im vergangenen Jahr beendeten sie mit einem 1:0 eine lange Serie, die Bayern hatten 53 Spiele zuvor nicht verloren. Allerdings kam das Ergebnis wohl nur zustande, weil der damals schon feststehende Meister die Füße hochnahm. Daher fürchten wir für Samstag eher so etwas.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Leverkusen gegen Gladbach. Beim Stichwort verpassen fällt uns immer wieder Christoph Kramer ein, seine Finalamnesie bleibt einfach unvergessen. Doch sie ist nicht überwunden, sondern scheint immer schlimmer zu werden, sich sogar auf die Nach-WM-Zeit auszuwirken. Nur so ist es zu erklären, dass sich der Gladbacher Mittelfeldspieler vor ein paar Monaten noch darüber beschwerte, dass er, der Leihspieler, wohl bald wieder nach Leverkusen zurückkehren muss. Menschenhandel und so. Und dass er in dieser Woche sagte, er sei überzeugt vom Leverkusener Konzept. Man muss wissen, dass Konzept in der Fußballersprache ein Synonym für Geld ist. Kurz später relativierte er seine jüngsten Sätze wieder. Kramers Einsatz ist fraglich, weil er umgeknickt ist: Doch gerade heißt es Kramer gegen Kramer. (Achtung, Video not safe for work!)

Wer steht im Blickpunkt?

Lukas Podolski. Der gewiefteste deutsche Twitterer kann doch noch Fußball spielen. Unter der Woche durfte er zur Abwechslung mal wieder für Arsenal ran, er traf in der Champions League zweimal. Darunter war ein typisches Podolski-Tor: ein Schuss mit seinem linken Huf über den Scheitel des Torhüters hinweg. Trotzdem stehen die Zeichen in London auf Abschied. Podolski würde gerne zurück in die Bundesliga. Nur will ihn derzeit offenbar niemand. Nicht einmal sein Heimatverein, der 1. FC Köln. Und so entspann sich folgender Dialog bei einem Benefiz-Termin in Deutschland. Junge: "Ich will, dass du wieder beim 1. FC Köln spielst." Podolski: "Dann musst du Präsident werden."