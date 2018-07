Die deutschen Skispringer haben nur noch geringe Chancen auf den ersten Gesamtsieg seit 13 Jahren bei der Vierschanzentournee. Im dichten Schneetreiben von Oberstdorf schafften es die deutschen Sportler nicht in die Top Zwölf. Es siegte der Österreicher Stefan Kraft.



"Wir haben einen katastrophalen Wettkampf gemacht", sagte Bundestrainer Werner Schuster in der ARD. Als bester DSV-Springer landete Severin Freund 24 Stunden nach dem abgebrochenen Auftaktspringen auf dem 13. Platz. Richard Freitag kam mit 124,5 und 125 Metern nur auf Rang 15. "Der Frust ist schon ziemlich groß", klagte Freitag.

Skiflug-Weltmeister Freund sprang 126 und 124,5 Meter weit. Sein Rückstand auf Sieger Kraft, der mit 136,5 und 129 Metern seinen ersten Weltcup-Sieg holte und vor seinem Landsmann Michael Hayböck und dem Slowenen Peter Prevc gewann, beträgt bereits knapp 37 Punkte.

Marinus Kraus, Stephan Leyhe, Michael Neumayer und Daniel Wenig sammelten zumindest Weltcup-Punkte. Nach dem ersten Durchgang auf der Schattenberg-Schanze ausgeschieden sind Markus Eisenbichler, Team-Olympiasieger Andreas Wank, Tim Fuchs und Karl Geiger.

Die Vierschanzentournee wird am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen fortgesetzt. In Innsbruck geht es am 4. Januar weiter, ehe am 6. Januar in Bischofshofen der Sieger gekrönt wird.