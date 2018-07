Südkorea gegen den Oman, China gegen Saudi-Arabien, Japan gegen den Irak. Beim Asien-Cup treffen kulturelle und fußballerische Gegensätze aufeinander. Kurios ist vor allem die Rolle des Gastgebers. Denn der Asien-Cup wird nicht etwa, wie man vermuten könnte, in Asien gespielt, sondern auf dem Nachbarkontinent, in Australien.



Fußballerisch sind beide Erdteile bereits verschmolzen. Die Football Federation Australia (FFA) wechselte Anfang 2006 von der ozeanischen zur asiatischen Konföderation. Für den australischen Verband, insbesondere für die Nationalelf, hat sich diese Rochade ausgezahlt: Seit sich die Socceroos mit Gegnern wie etwa dem viermaligen Asien-Cup-Gewinner Japan messen müssen, konnten sie sich bereits drei Mal in Folge für eine WM-Endrunde qualifizieren.



Das hat auch dem Fußball vor Ort geholfen. Sportarten wie Cricket, Australian Football und Rugby erzielen zwar nach wie vor die größten Umsätze. Doch rund 800 Millionen Fernsehzuschauer in Asien und Australien bauen dem Fußball eine Bühne, wie es sie in Down Under in dieser Größe bisher nicht gab. James Giggacher vom Asien-Pazifik-College der Australian National University in Canberra sagt, der Asien-Cup habe "eine Bedeutung, die weit über den Fußball hinausreiche". Während die besten 16 asiatischen Nationalmannschaften in Metropolen wie Sydney, Melbourne und Brisbane auflaufen, rücke Australien erstmals gesellschaftlich in den Mittelpunkt des bevölkerungsreichsten Kontinents. Für ein paar Wochen liegt Australien in Asien.

Längst in Asien angekommen

Seit der politischen und wirtschaftlichen Loslösung vom Mutterland Großbritannien sucht die ehemalige Kronkolonie ihren Platz in der asiatisch-pazifischen Region. Bereits zwei frühere Premierminister wollten den Inselkontinent enger an Asien binden: Paul Keating setze sich Anfang der 1990er Jahre für enge Wirtschaftskooperationen ein. Kevin Rudd hatte 2008 sogar die Schaffung einer asiatisch-pazifischen Union nach dem Vorbild der EU im Blick.



Letzteres ist derzeit nicht mehr als eine Vision für kommende Generationen. Doch der Zwang, seine Wirtschaft an die der Nachbarstaaten in Asien zu koppeln, ist für Australien heute größer denn je. Insbesondere seit Chinas Hunger nach australischen Bodenschätzen merklich abnimmt.

Der Asien-Cup in Down Under ist eine logische Konsequenz einer solchen Annäherung. Demografisch betrachtet ist das 24 Millionen Einwohner zählende Land ohnehin längst in Asien angekommen: Rund 500.000 gebürtige Chinesen leben in Australien, 350.000 Inder, 220.000 Vietnamesen, 200.000 Filipinos, 140.000 Malaysier, 100.000 Sri Lanker, 90.000 Südkoreaner und 75.000 Indonesier. Eingewandert sind auch zahlreiche Saudi-Arabier, Armenier, Iraner und Irakis, Palästinenser und Libanesen.



Besucherrekord erwartet

Nicht nur für die Fans der Socceroos ist der Asien-Cup daher ein einzigartiges Fußballfest. Der australische Verband rechnet nach Abschluss der gut besuchten Gruppenphase mit den meisten Besuchern aller bisherigen Asienmeisterschaften. Viele Spiele der Endrunde 2011 im Emirat Katar am Persischen Golf fanden vor halbleeren Rängen statt, manche Spiele lockten kaum mehr als 3.000 Zuschauer. In Australien kamen dagegen selbst zu mäßig interessanten Vorrundenspielen bis zu 20.000 Fans.



Das zweite Spiel der Socceroos gegen Oman besuchten 51.000 Menschen in Sydney, 48.000 sahen in Brisbane die Partie gegen Südkorea, obwohl sich die Socceroos zu diesem Zeitpunkt bereits für das Viertelfinale qualifiziert hatten. Zum Vergleich: Die Spiele der australischen Rugby League und Rugby Union verfolgen im Schnitt nur 15.000 bis 20.000 Zuschauer.