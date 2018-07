ZEIT ONLINE: Herr Lindemann, Sie arbeiten da, wo andere Leute Urlaub machen oder stelle ich mir das zu romantisch vor?

Björn Lindemann: Das könnte man so sagen, aber als Fußballprofi ist Fußballspielen natürlich immer auch Arbeit, die man vernünftig angehen muss. Ich lebe hier in einer Stadt namens Nakhon Ratchasima, etwa zweieinhalb Stunden von Bangkok entfernt im Landesinneren. Aber klar, wenn frei ist, ist man hier schon mal eher am Strand.

Björn Lindemann Björn Lindemann, Jahrgang 1984, spielte in Deutschland für Hannover 96, Holstein Kiel, VfB Lübeck, 1. FC Magdeburg, SC Paderborn, VfL Osnabrück und Carl Zeiss Jena. 2009/2010 wurde er zum besten Spieler der Dritten Liga gewählt. 2012 wechselte er nach Thailand. Seit Anfang des Jahres spielt er für den FC Nakon Ratchasima.

ZEIT ONLINE: Wenn man deutsche Fußballer fragt, wo sie gerne spielen würden, dann sagen die England oder Spanien. Warum Thailand?

Lindemann: Wie das manchmal so ist. Ich wurde von einem Agenten angesprochen, der wusste vom Interesse eines thailändischen Vereins. Es gab noch keinen deutschen Spieler in Thailand, ich bin übrigens immer noch der einzige. Es haben einige probiert, aber nicht geschafft. Ich habe damals gedacht: Okay, ein Abenteuer. Und das Geld war auch ganz gut.

ZEIT ONLINE: Ihr vorläufiges Fazit?

Lindemann: Sehr positiv. Mein erstes Jahr war hart, danach hat es schnell Spaß gemacht. In den vergangenen zwei, drei Jahren hat sich hier einiges getan, wo man sagen kann: Wow! Und es ist schön, bei dieser Entwicklung dabei zu sein.

ZEIT ONLINE: Lassen Sie uns gleich darüber reden. Vorher aber noch über Ihre Karriere in Deutschland. Sie waren ein Talent, wurden 2009/2010 zum Spieler des Jahres in der Dritten Liga gewählt. Sogar Jürgen Klopp hat sie damals öffentlich gelobt. Warum hat es nicht geklappt mit der Bundesliga-Karriere?

Lindemann: Ich war nicht immer einfach, eher so ein kleiner Querdenker, das muss ich zugeben. Mit dem Wissen von heute hätte ich einige Sachen anders gemacht, aber ich hatte sehr schöne Erlebnisse in Deutschland. Es gehört eben immer auch ein wenig Glück dazu. Und ein Trainer, der Lust auf Dich hat.

ZEIT ONLINE: Der Trainer, der Ihnen sagte: "Du bist fett, geh' laufen!", hatte wohl keine Lust auf Sie. Sind Sie in Deutschland gescheitert?

Lindemann: Jein.

ZEIT ONLINE: Jein?

Lindemann: Was heißt gescheitert? Ich hatte eine überragende Drittligasaison mit Osnabrück, dann auch nach dem Aufstieg in der Zweiten Liga ein paar Tore geschossen. Klar ist es schade, dass ich nicht höher gespielt habe, aber das kann man sich nicht immer aussuchen. Außerdem war ich schon immer eher ein muskulöser Typ.

ZEIT ONLINE: Und dann fliegen Sie nach Thailand und es warten vier Kamerateams am Flughafen auf Sie.

Lindemann: Ja, das war lustig. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber hier wird eben viel über Fußball berichtet.

ZEIT ONLINE: Wie ist der Stellenwert des Fußballs in Thailand im Vergleich zu anderen Sportarten?

Lindemann: Im vergangenen Jahr hat die thailändische Nationalelf die Südostasienmeisterschaft gewonnen. Als die Mannschaft vom Flughafen in die Stadt fuhr, waren 4,5 Millionen Leute auf den Straßen, die dem Team zugejubelt haben. Ich bin vor der Saison, die im Februar losgeht, zu einem Aufsteiger gewechselt, der einen Zuschauerschnitt von 25.000 hat. Das ist schon ordentlich.