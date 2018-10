Auf dem Weg zur Toilette: Pinguine. Sie wanken die Treppe hinunter, was an ihrem Alkoholpegel oder ihren platten, breiten Pinguinfüßen liegen könnte. Oben am Pissoir steht Super Mario, der etwas umständlich an seiner Klempnerhose nestelt. Daneben erleichtert sich Elvis. Auf dem Rückweg begegnen einem acht Bowlingkegel mit jeweils zwei Bier in der Hand, Shrek, der mit einem weiblichen Kobold flirtet und ein Mann, dessen Kopf von einem großen Plastikdartpfeil durchbohrt wird.



Das ist kein Fiebertraum, das ist die Darts-WM.

Einmal jährlich steigt auf einem Hügel in London, im Alexandra Palace, eine wilde Kostümparty. Die Verkleideten sind gekommen, um sich selbst zuzuprosten, Unmengen von Bier zu vertilgen und lustige Lieder zu singen. Manchmal gucken sie auch den wenig sportlich ausschauenden Männer zu, die stundenlang Pfeile auf eine Scheibe werfen. An diesem Wochenende wird der neue Weltmeister gekürt.



Mehr Mann gegen Mann geht nicht

Die Darts-WM ist ein Phänomen. Von ihren Machern klug in die sportarme Zeit rund um Weihnachten und Neujahr gelegt, lockt sie täglich 2.500 Menschen in den Ally Pally, wie die große Halle von allen nur genannt wird. Prinz Harry schaute bei dieser WM schon vorbei. Auch viele Promis aus dem Show- und Sportbusiness. Steffen Freund, deutscher Fußball-Europameister von 1996, wurde vor ein paar Tagen im Teletubby-Kostüm interviewt. Millionen sitzen vor dem Fernseher, in Großbritannien etwa acht, in Deutschland in der Spitze eine. Eine Traumquote für den Spartensender Sport1.

Überraschend ist das nicht. Das professionelle Pfeilewerfen hat beinahe episches Potential. Mehr Mann gegen Mann geht nicht. Über Schiedsrichter braucht nicht diskutiert zu werden, entweder der Pfeil ist drin oder eben nicht. Doping spielt eher keine Rolle. Und Fairplay kommt von selbst, weil es keine wirklichen Fouls gibt. Vor allem aber fasziniert die Präzision: Das wertvollste Feld, die Dreifach-20, ist nur 0,8 mal 4 Zentimeter groß. Trotzdem treffen es die Besten sehr, sehr oft.



Ein Cowboy grüßt seine Mama

Wenn ein Spieler mit seinen drei Pfeilen dreimal die Dreifach-20 trifft, also die Höchstpunktzahl 180 schafft, marktschreit der Mikrofonmann, der den ganzen Abend über die Punkte ansagt, sein legendär langgezogene "Onehundredandeeeeeightyyyyyyyyy!" Die Menge jubelt und hält Pappschilder in die Höhe, auf die sie mit einem Edding kleine Botschaften geschrieben haben. Meistens haben die mit ihren Gewändern zu tun. So verkündet ein teigiger Heiland mit verquollenen Augen "Jesus loves you", ein Rentier fordert eine gehaltliche Gleichstellung für Rentiere, Hulk gibt zu verstehen, dass er auf Rothaarige steht und ein Cowboy mit einem vor dem Bauch geschnallten aufblasbarem Pferd grüßt seine Mama.

Auf der Bühne versuchen die Sportler wieder, sich zu konzentrieren. Es ist laut, sie schwitzen, verziehen aber kaum eine Miene, viele sind Profis. Es ist kaum zu glauben, welch präzise Bewegungen die Männer aus ihren oft schwammigen Körpern herauswringen. Die meisten scheinen direkt aus der nächsten Kneipe auf die große Bühne gestolpert zu sein. Meist sind sie das auch. Die bekanntesten Spieler, vor allem die Engländer, die den Sport zusammen mit den Niederländern dominieren, entstammen der working class. Die Dart-Legende Phil Taylor, die am Freitag im Viertelfinale antreten wird, arbeitete in einer Metallblechfabrik und stellte Toilettenpapierhalterungen her. Bis er neben einen Pub zog, der seinem Entdecker Eric Bristow gehörte, einem ehemaligen Dartweltmeister.

Einlaufmusik wie beim Boxen

Helden, die das britische Sportpublikum liebt. Keine abgehobenen Starfußballer, die in Sportinternaten groß wurden, mit 17 den ersten Profivertrag unterschrieben und fortan keine Stromrechnung mehr selbst überweisen mussten. Die Dartspieler sind welche von ihnen geblieben, einfache Leute. Sie leben den Traum der Average Joes vor, es vielleicht doch noch einmal auf die große Bühne zu schaffen.

Um die Fotostrecke zu sehen, klicken Sie bitte auf das Bild. © Jordan Mansfield/Getty Images

Auch wenn die Profis mittlerweile Multimillionäre sind wie Phil Taylor und sich ihre Kampfnamen ("The Power", "Jackpot", "The Machine", "Mighty Mike") auf ihre weiten Darthemden haben sticken lassen, gleich neben die Sponsorenlogos. Wenn die Helden auf die Bühne kommen, läuft Einlaufmusik wie beim Boxen, die Scheinwerfer drehen durch, eine Schöne im Glitzerfummel und mit Sponsorenschärpe eskortiert und auf der Bühne hüpfen Cheerleader. Der Männeranteil unter den Dartfans beträgt geschätzte 80 Prozent.



Leider ist so ein Dartboard an sich schon ziemlich klein, 34 Zentimeter. Aus 50 Metern Entfernung bleibt da nur eine vage Vorstellung oder die großen Leinwände in der Halle. Weil man dann aber auch gleich zu Hause bleiben könnte, beschäftigen sich die Zuschauer eben auf ihre Weise.