FC Augsburg - 1899 Hoffenheim 3:1 (2:1)



Der FC Augsburg hat sich im Kampf um einen Europapokal-Platz drei wichtige Punkte gegen Konkurrent 1899 Hoffenheim gesichert. Das Team von Trainer Markus Weinzierl feierte zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bundesliga einen 3:1 (2:1)-Heimsieg und verbesserte sich auf Tabellenplatz fünf. Mit 30 Zählern sind die Schwaben nun sogar punktgleich mit dem Dritten Borussia Mönchengladbach. Vor 27.090 Zuschauern sorgten Halil Altintop (39. Minute), Tobias Werner (42.) und Raúl Bobadilla (90.+3) für den siebten Saison-Heimsieg. Für den Tabellensiebten Hoffenheim reichte der Treffer von Roberto Firminho (45.) nicht. Spielverlauf und Statistik

Werder Bremen - Hertha BSC 2:0 (1:0)



Werder Bremen hat sich mit einem Heimsieg gegen Hertha BSC etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Franco Di Santo schoss die Norddeutschen mit seinen Saisontreffern sieben und acht zum 2:0 (1:0) gegen erschreckend schwache Berliner. Der Argentinier traf vor 40.187 Zuschauern in der 43. und 69. Minute. Durch den vierten Erfolg im fünften Heimspiel unter Trainer Viktor Skripnik verbesserte sich Bremen auf Tabellenplatz zwölf. Hertha rutschte hingegen auf Rang 15 ab und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Spielverlauf und Statistik



Bayer 04 Leverkusen – Borussia Dortmund 0:0 (0:0)

Für Borussia Dortmund wird die Situation immer bedrohlicher. Trotz eines achtbaren torlosen Unentschiedens am Samstagabend vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena bei Bayer Leverkusen fiel der BVB gleich zum Auftakt der Rückrunde vom 17. auf den letzten Tabellenplatz zurück. Für den BVB war es bereits das neunte Auswärtsspiel ohne Sieg. Auch Bayer Leverkusen konnte mit dem einen Punkt nur bedingt zufrieden sein. Durch die 1:0-Siege von Schalke 04 gegen Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach beim VfB-Stuttgart rutschte das Team auf den fünften Platz und somit aus den Champions-League-Rängen. Spielverlauf und Statistik.



SC Freiburg – Eintracht Frankfurt 4:1 (0:1)

Die Breisgauer holten gegen Eintracht Frankfurt dank eines Hattricks von Neuzugang Nils Petersen mit dem 4:1 (0:1) ihren dritten Saisonsieg. Borussia Dortmund muss deshalb als Tabellenletzter zum Abendspiel bei Bayer Leverkusen antreten. Den Sprung aus der größten Gefahrenzone schaffte der SC Freiburg mit einer erstaunlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Sieggarant war der zur Halbzeit eingewechselte Petersen (64./70./88.), der zum Debüt gleich drei Tore schoss. Die Eintracht war nach 45 Sekunden durch ein Tor von Marco Russ in Führung gegangen. Nach einem Foul von Stefan Aigner an Christian Günter schaffte Vladimír Darida kurz darauf den Ausgleich. Frankfurt konnte die Ambitionen für den Europacup nicht bestätigen. Spielverlauf und Statistik.



FC Schalke 04 – Hannover 96 1:0 (1:0)

Marco Höger traf für Schalke nach 31 Minuten. Zuvor hatte Christian Fuchs einen Querpass durch den gesamten Strafraum Hannovers spielen können. Fabian Giefer blieb bei seiner Premiere im Schalker Tor ohne Gegentreffer. Trotz acht verletzter Spieler konnte das Team von Trainer Roberto Di Matteo zum vierten Mal in Serie daheim gegen die Niedersachsen gewinnen. Getrübt wurde die Freude durch den Platzverweis für Stürmer Klaas-Jan Huntelaar. Der Niederländer stoß kurz vor Schluss unmotiviert seinen Gegner Manuel Schmiedebach um. Spielverlauf und Statistik.



VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

Borussia Mönchengladbach musste bis zur 71. Minute auf den Torjubel warten. Nach überlegenem Beginn verloren die Gladbacher den Faden. Dann traf Patrick Herrmann für die Gäste in Stuttgart. Der VfB verpasste mehrere gute Chancen. Die Schwaben vergaben in der Nachspielzeit noch eine Möglichkeit und rutschen auf einen Abstiegsrang. Spielverlauf und Statistik.



Hamburger SV – 1. FC Köln 0:2 (0:0)

In Hamburg richteten sich alle Blicke auf Rückkehrer Ivica Olić. Der Stürmer hatte in der 21. Minute tatsächlich eine gute Möglichkeit zum Comeback-Tor. Doch zum entscheidenden Spieler wurde der Kölner Marcel Risse. Bei seinen Toren in der 62. und 78. Minute konterte er clever. Beim ersten Treffer half im HSV-Schlussmann Jaroslav Drobný ungewollt. Köln untermauerte mit dem fünften Erfolg in der Fremde seine Position als zweitbestes Auswärtsteam der Liga hinter dem FC Bayern. Spielverlauf und Statistik.



FSV Mainz 05 – SC Paderborn 5:0 (1:0)



Mainz 05 spielte sich gegen Paderborn in einen Rausch. Die Tore zum höchsten Saisonsieg erzielten Yunus Malli (6./46.), Pablo de Blasis (69.), Sami Allagui (82.) und Johannes Geis (87./Foulelfmeter). Spielverlauf und Statistik.

VfL Wolfsburg – Bayern München 4:1 (2:0)



Mit einer guten taktischen Leistung und einem Kevin De Bruyne in Hochform hat der VfL Wolfsburg gleich zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde gegen den FC Bayern München ein starkes Zeichen gesetzt. Durch das 4:1 (2:0) am Freitagabend beendeten die Niedersachsen in einem spektakulären Spitzenspiel die Serie von 21 Spielen ohne Niederlage des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Bundesliga. Bas Dost (4./45.+2 Minute) und der überragende De Bruyne (53./73.) trafen für Wolfsburg. Juan Bernat (55.) konnte für die Bayern nur zwischenzeitlich verkürzen. Spielverlauf und Statistik.