Deutschland hat das erste WM-Halbfinale seit 2007 verpasst. Der Turnier-Nachrücker verlor in Doha das Viertelfinale gegen Gastgeber Katar mit 24:26 (14:18) und muss nun in der Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht Spielen. Dort geht es um drei Plätze für die Teilnahme an Qualifikationsturnieren zu den Olympischen Spielen 2016. Erster Gegner ist am Freitag Kroatien. Katar, vor zwei Jahren WM-Zwanzigster, spielt gegen Kroatien-Bezwinger Polen im Halbfinale. Vor rund 14.500 Zuschauern warf Uwe Gensheimer fünf Tore für die deutsche Mannschaft.

Bundestrainer Sigurdsson sah es nicht als Nachteil, dass die deutsche Mannschaft einen Tag weniger Erholung hatte als die Kataris, die ihr Achtelfinale gegen Österreich bereits am Sonntag gespielt hatten. Vielmehr sah er schon die letzte Vorrundenpartie gegen Saudi-Arabien als Pause an, weil dort nur die zweite Garde auflief. Und auch der 23:16-Achtelfinalerfolg gegen Ägypten hat seiner Meinung nach die Kräfte geschont, weil der Sieg zeitig herausgespielt war. "Das Spiel war nur 40 Minuten lang. Wir sind einfach fit", sagte der Isländer.

Den 41-Jährigen schien vor dem wichtigsten Spiel seiner noch jungen Bundestrainer-Karriere nichts aus der Ruhe zu bringen. Doch die gute Stimmung verflog schnell. Die deutsche Mannschaft geriet erst mit 3:6 (13.), dann mit 5:9 (15.) und schließlich mit 6:11 (18.) und 7:13 (20.) ins Hintertreffen. Die in den Partien zuvor so starke Abwehr kam mit den Kataris nicht zurecht.



Insbesondere die Rückraumspieler Zarko Markovic und Rafael Capote sowie den Kreisläufer Borja Vidal konnte das DHB-Team nicht bezwingen. Zudem wurden zahlreiche Chancen vergeben. Unter anderem scheiterte Uwe Gensheimer mit zwei Siebenmetern an seinem ehemaligen Club-Kollegen von den Rhein-Neckar Löwen Goran Stojanovic.

Trotz eines 9:16-Rückstandes (27.) gab sich die deutsche Mannschaft nicht auf und kam bis zur Pause auf 14:18 (30.) an den Gastgeber heran. "Das wird noch", sagte Alt-Bundestrainer Heiner Brand und meinte mit Blick auf die gegnerische Mannschaft: "Das Niveau können die nicht halten." Als hätten die deutschen Spieler Brand gehört, starteten sie eine Aufholjagd, die beim 18:20 (38.) Katars Trainer Valero Rivera zu einer Auszeit zwang.

Die Deutschen packten in der Abwehr fester zu, Torhüter Silvio Heinevetter hielt stark. Doch näher als auf 19:20 (39.) und am Ende 24:26 (56.) kam das DHB-Team nicht mehr an Katar heran.