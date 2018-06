Zum Abschluss der Vorrunde haben die deutschen Handballer Saudi-Arabien klar besiegt. Mit der zweiten Garde feierte der Spitzenreiter der Gruppe D am Samstag in Doha einen 36:19 (18:8)-Erfolg gegen den Außenseiter. Mit dem vierten Sieg im fünften Spiel geht die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) als ungeschlagener Erster ins Achtelfinale der WM in Katar. Dort trifft die Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurðsson am Montag auf Ägypten als Vierter der Staffel C.

In der einseitigen Partie vor nur rund 2.200 Zuschauern waren Nachrücker Matthias Musche und Johannes Sellin mit je elf Toren die erfolgreichsten Schützen. Der Magdeburger Linksaußen Musche wurde gleich bei seinem ersten WM-Einsatz zum "Mann des Spiels" gewählt.

Sigurðsson blickte indes schnell auf die bevorstehende Aufgabe am Montag gegen Ägypten. "Man muss sich von null auf den Pokalmodus einstellen. Mir gefällt das, und ich glaube der Mannschaft auch", sagte der Isländer dem Fernsehsender Sky. Rechtsaußen Sellin nannte den kommenden Gegner "eine unorthodoxe Mannschaft".

Die Partie begann zum Gedenken an den am Vortag verstorbenen saudischen König Abdullah mit einer Schweigeminute. Saudi-Arabiens Mannschaft entrollte bei der Nationalhymne ein Transparent mit zwei Bildern des Monarchen und einem arabischen Schriftzug dazwischen. "Wir haben gestern kondoliert. Ich habe das Schreiben persönlich an meinen Präsidentenkollegen übergeben", sagte DHB-Präsident Bernhard Bauer.

Am Morgen vor der Partie hatte Sigurðsson für eine Überraschung gesorgt. Für das Spiel gegen den Sechsten der Asienmeisterschaft, der wie das deutsche Team als Nachrücker bei der WM ist, nominierte er Musche nach. Der Linksaußen aus Magdeburg ersetzte den Balinger Rückraumspieler Fabian Böhm. "Matthias Musche gibt uns die Möglichkeit, dass wir Uwe Gensheimer ein wenig entlasten können", sagte Sigurðsson zur Begründung. Kapitän Gensheimer hatte in den vier Spielen zuvor fast die komplette Spielzeit auf dem Parkett gestanden.

Stammformation bekommt Pause

In Saudi-Arabien hatte die deutsche Mannschaft den schwächsten Gruppengegner zum Schluss der Vorrunde erwischt. "Dass uns das zum Schluss trifft, ist vielleicht ganz gut nach vier schweren Spielen", sagte der Bundestrainer, "aber wir müssen das trotzdem mit Vollgas angehen."

Dennoch tauschte Sigurðsson fast sein komplettes Team. Bis auf Spielmacher Martin Strobel stand kein Akteur der Stammformation in der Start-Sieben. Doch auch der Spielmacher zog bereits nach weniger als 15 Spielminuten wieder seine Trainingsjacke über und nahm auf der Bank Platz.

Dennoch war die deutsche Mannschaft ihrem Kontrahenten in allen Belangen überlegen – auch bezogen auf die Körpergröße. Saudi-Arabien ist bei der WM mit einer Durchschnittsgröße von 1,80 Metern das kleinste Team, Deutschland stellt gemeinsam mit Polen die WM-Riesen. Beide Mannschaften sind im Schnitt 1,95 Meter groß.

Auch die zweite Garde ließ dem Team aus Saudi-Arabien keine Chance. Über 8:2 (11.) und 13:4 (23.) enteilte die DHB-Auswahl auf 16:5 (26.). Da fiel es auch nicht ins Gewicht, dass Sigurðssons Team in doppelter Unterzahl drei Gegentreffer in Serie zum 16:8 (28.) kassierte. Bis zur Pause waren es beim 18:8 wieder zehn Tore Vorsprung. Nach Wiederanpfiff setzte sich die deutsche Mannschaft auf 21:8 (34.). Anschließend geriet der Sieg nie in Gefahr.

Achtelfinale

Österreich – Katar

Slowenien – Mazedonien

Kroatien – Brasilien

Spanien – Tunesien

Polen – Schweden

Deutschland – Ägypten

Island – Dänemark

Frankreich – Argentinien