ZEIT ONLINE: Herr Hinterseer, wann standen Sie zuletzt auf Skiern?

Hansi Hinterseer: Vor zwei Stunden. Ich bin die Streif runtergefahren. Sie schaut gut aus, die Piste ist in einem Topzustand.

ZEIT ONLINE: Sie müssen es wissen, Sie sind auf der Streif ja praktisch aufgewachsen.

Hansi Hinterseer Hansi Hinterseer wurde 1954 in Kitzbühel geboren. Als Skifahrer gewann er Silber im Riesenslalom bei der Ski-WM 1974 in St. Moritz. Er gewann insgesamt sechs Weltcuprennen, in der Saison 1972/73 gewann er den Riesenslalomweltcup. 1983 beendete er seine Skikarriere. 1994 begann er seine Karriere als Sänger volkstümlicher Musik. Er wurde 30 Mal mit Goldenen oder Platin-Schallplatten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

Hinterseer: Auf der Seidlalm, genau. Als ich das erste Mal diesen Berg runtergefahren bin, muss ich etwa vier Jahre alt gewesen sein. Später war die Streif mein Schulweg. Im Winter war es angenehm, weil ich mit den Skiern runter bin. Im Sommer musste ich zu Fuß gehen, aber das war das beste Training, das ich in meinem Leben hatte.

ZEIT ONLINE: Beste Voraussetzungen also, um selbst Skifahrer zu werden und den Slalom auf der Streif zu gewinnen.

Hinterseer: Da hatte ich Glück. Und gute Vorbilder, wie Toni Sailer oder auch meinen Vater. Ich habe alles gelernt und alles gesehen und wollte natürlich auch einmal ein Guter werden. Mit 20 Jahren gleich so einen Klassiker zu gewinnen, das ist schon eine tolle Sache.

ZEIT ONLINE: Die Streif ist ein Mythos, an diesem Wochenende feiert sie als Rennstrecke ihren 75. Geburtstag. Was ist das Besondere an ihr?

Hinterseer: Vom Hahnenkamm runter ist die Streckenführung von der ersten Sekunde an sowas von brutal. Da geht es so zur Sache. Und dass man als Rennläufer im Zielsack die letzten 30 Sekunden für die Zuschauer sichtbar ist, denn die Strecke geht fast bis in die Stadt herein. Das gibt es nirgends auf der Welt.

ZEIT ONLINE: Und sie gilt als gefährlichste Rennstrecke der Welt, es gab unzählige schwere Unfälle. Was macht sie so gefährlich?

Hinterseer: Du bist in drei Sekunden auf 80 Stundenkilometern. In dreizehn Sekunden auf 130, mit einem 70-Meter-Sprung dazwischen. Du kannst nie auslassen, wirst immer wieder gefordert, von Linksrechtskurven, von Schräglagen, von gnadenloser Eisunterlage. Du versuchst eben so schnell wie möglich, den Berg herunter zu kommen. Dann siehst du diese Menschenmasse, 50.000 Leute, was dir nochmal einen Schubser gibt. Dann die Hausbergkante, die Schrägfahrt, es ist fantastisch zu fahren. Und fantastisch, gesund runter zu kommen.

ZEIT ONLINE: Zu ihrer aktiven Zeit sind Sie vor allem Slalom und Riesenslalom gefahren. Abfahrt eher seltener. Warum?

Hinterseer: Ich habe wie alle auch mit Abfahrt angefangen. Dann habe ich mich spezialisiert und war im Slalom und Riesentorlauf gleich stark. Die Abfahrt war immer ein gewisses Risiko, von der Geschwindigkeit, von den Verletzungen her. Deshalb habe ich mir damals gesagt, ich fahre nur Slalom und Riesenslalom. Ich habe aber immer auch mit der Abfahrt geliebäugelt und bin dann später zweimal Abfahrtsweltmeister geworden.

ZEIT ONLINE: Was ist der Unterschied zwischen einem guten Abfahrtsläufer und einem Slalomläufer?

Hinterseer: Für die Abfahrt braucht man ein bisschen mehr Mut und Kampfgeist, muss aber nicht technisch der beste Skifahrer sein, so blöd das jetzt klingt. Du musst einfach ein wilder Hund sein, dass du dich da mit 150 runterhaust. Im Slalom brauchst du mehr Feingefühl, du musst ein guter Skifahrer sein, um die Schwünge zu beherrschen. Beim Abfahrtslauf kannst du mal ein bisschen runterrutschen, da passiert nicht so viel. Wenn du beim Slalom nur ein Mal nicht die Optimallinie erwischst, bist du weg vom Podium. Slalomfahrer sind technisch die besseren Skifahrer. Die tun sich in der Abfahrt schwerer, weil sie versuchen, den Ski ganz perfekt aufzustellen und halten ihn damit mehr zurück, lassen ihn nicht einfach laufen, wie ein Abfahrer, der einfach runterschießt. Vereinfacht gesagt.

ZEIT ONLINE: Die Abfahrt auf der Streif sind Sie aber auch gefahren.

Hinterseer: Einmal im Training. Das war eigentlich ganz lustig, weil ich mich darauf gefreut habe. Leider habe ich einen Trainingslauf erwischt, der eine Sturzorgie war. Von den ersten 15, also den besten Läufern, sind sage und schreibe neun Leute gestürzt. Ich habe dann am Start oben gestanden und mich gefragt: "Was mache ich hier, wenn selbst die Besten auf die Hosen fliegen?" Das Problem war, dass unten die Piste gebrochen war. Ich habe das dann noch vor dem Start gesagt bekommen und bin elegant um die Löcher herumgeschwungen.