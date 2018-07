ZEIT ONLINE: Herr Polenz, können Sie sich als Fußballprofi in Australien überhaupt auf Ihren Sport konzentrieren oder sind Sie eher Reiseführer für Freunde und Verwandte?



Jérôme Polenz: Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich schon die Oper in Sydney gezeigt habe! Da wollen alle hin. Ich glaube ich bekomme durch den Wechsel nach Australien viel mehr Besuch, als ich ihn in Europa je gehabt hätte. Wir haben uns extra eine größere Wohnung zugelegt, mit einem Gästezimmer.



ZEIT ONLINE: Inzwischen spielen Sie aber nicht mehr bei den Western Sydney Wanderers, sondern beim Brisbane Roar FC. Was zeigen Sie Ihren Gästen jetzt?

Polenz: Exmouth. Ein Geheimtipp, den nicht mal die Australier so richtig kennen. Ein ganz kleines Städtchen im Westen mit einem Wahnsinnsriff. Meine Frau und ich waren dort vor einem halben Jahr tauchen, das war unglaublich. Wir sind mit bis zu zehn Meter großen Wal-Haien geschwommen.

ZEIT ONLINE: Wie gefällt es Ihnen fußballerisch in Australien?

Polenz: Als ich 2012 zum ersten Mal hierher gekommen bin, war ich total überrascht, fast schon geschockt von der Qualität. Wir spielen hier auf sehr hohem Zweitliganiveau, die ersten zwei, drei Mannschaften auf unterem Erstliga-Niveau. Anfangs musste ich mich da echt ranhalten, um schnell auf das Level der anderen Spieler zu kommen.

Jérôme Polenz Jérôme Polenz, Jahrgang 1986, ist über Tennis Borussia Berlin, Werder Bremen, Alemannia Aachen und den 1. FC Union Berlin nach Australien gekommen. Im August 2012 wechselte er zu den Western Sydney Wanderers. Nach zwei erfolgreichen Jahren mit zwei Vize-Meisterschaften und dem Gewinn der asiatischen Champions League spielte er ein halbes Jahr beim norwegischen Erstligisten Sarpsborg 08 FF, bevor er Anfang Januar nach Australien zum Brisbane Roar FC zurückkehrte. Dort spielt auch der ehemalige Bundesliga-Profi Thomas Broich.

ZEIT ONLINE: Hat Ihre Karriere in Australien erst so richtig begonnen?

Polenz: Auf jeden Fall. Nach der schweren Zeit in Deutschland so ein Comeback zu geben, das war wie eine Wiedergeburt für mich.

ZEIT ONLINE: Als Sie zu den Sydney Wanderers gewechselt sind, war der Verein erst kurz zuvor gegründet worden und der Kader erst halb voll. Wie war die Anfangsphase in einem fremden Land bei einem neu gegründeten Verein?

Polenz: Katastrophal. Das Trainingszentrum ist weit im Westen von Sydney und ich habe in einem Hotel irgendwo im Niemandsland gelebt. Wir hatten keine Umkleidekabinen, sondern haben uns direkt neben den Mitarbeitern an ihren provisorisch eingerichteten Schreibtischen umgezogen. Aber das kam dann alles mit der Zeit. Nach vier Wochen hatten wir eine richtige Umkleidekabine, ein Fitnessstudio und den ganzen Rest. Am Anfang waren es Amateurbedingungen, aber wir haben das Beste daraus gemacht und an manchen Stellen wurde eben improvisiert. Wir waren trotz alledem so erfolgreich, weil die Mannschaft gut organisiert und strukturiert war, mit einem klaren Plan wie wir Fußball spielen wollten.

ZEIT ONLINE: Im ersten Jahr sind Sie in der regulären Saison Meister geworden, haben es in das Finale der Playoffs geschafft und der Club hat die asiatische Champions League gewonnen.

Polenz: Wir hatten so einen großen Erfolg mit unserem Verein, das war vielleicht Australiens Sportgeschichte des Jahrhunderts. Das war schon geil, da dabei gewesen zu sein. Das kann man sich ja eigentlich noch nicht mal für einen Film ausdenken.

ZEIT ONLINE: Australien hat Ende Januar zum ersten Mal den Asien-Cup gegen Südkorea gewonnen. Was bedeutet dieser Titel?

Polenz: Ungemein viel, vor allem für die Entwicklung des Fußballs. Mit dem Titel hält Australien jetzt die asiatische Krone auf Verbands- und auf Vereinsebene. Fußball ist hier auf der Überholspur. Das sieht man Woche für Woche in den Stadien.

ZEIT ONLINE: Welchen Stellenwert hat Fußball in Australien, dem Land von Cricket, Rugby und Australian Football?

Polenz: Bei den Western Sydney Wanderers war es eigentlich wie in Europa, wir hatten immer um die 25.000 Zuschauer. Natürlich gibt es auch Stadien, die nicht so voll sind, aber Fußball wird immer populärer hier. Das wird sich alles extrem entwickeln. Mich kennt inzwischen jeder hier, glaube ich.