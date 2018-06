Wie eine Fata Morgana erhebt sich das Gebäude aus dem Sand. Plötzlich und unerwartet zeichnen sich die Konturen der gewaltigen Arena ab, die mitten in einer kleinen Talsohle liegt. Dank ihrer schrillbunten und wechselnden Beleuchtung und der futuristischen Architektur wirkt sie aus der Entfernung eher wie ein Raumschiff, das gerade mitten in der Wüste notgelandet ist – und nicht wie eine Sportstätte. "That's where you wanna go?", fragt der Taxifahrer mit unverwechselbarem indischen Akzent. Da wollen Sie tatsächlich hin?

Hinter dem Mann liegen zu diesem Zeitpunkt 15 Kilometer von Baustellen und Kränen flankiertes Niemandsland, ein paar kommen noch mal hinzu bis zur Endstation. Lusail – so heißt das Gebiet nördlich von Doha, in dem gerade eine gewaltige neue Stadt entsteht. Irgendwann in zehn, allerhöchstens zwölf Jahren sollen hier Wohnungen für eine halbe Million Menschen hochgezogen worden sein. Die Mehrzweckhalle mit ihren integrierten Schwimmbädern, Hotelzimmern und Trainingshallen soll dann das Zentrum des neu zu besiedelnden Stadtteils bilden. Abgesehen von der Arena und ein paar Straßen gibt es hier im Moment allerdings nur Sand, Sand und, beinahe vergessen, Sand natürlich. "Never been here before", sagt der Taxifahrer. Und die Handball-WM? Schon mal gehört? "World Cup?", vergewissert sich der Inder – und schüttelt den Kopf.

Kamelreiten, Cricket, Fußball, Falkenjagd

So geht es den meisten Menschen in Katar. Zur Halbzeit der Handball-Weltmeisterschaft hat sich mittlerweile zwar weitläufiger als noch vor einer Woche herumgesprochen, dass am Sonntag mit den Achtelfinals die K.-o.-Runde des Turniers begonnen hat, auf den Nachrichtenkanälen des Landes jedenfalls ist die WM pausenlos Thema. Trotzdem hält sich das Interesse für das Turnier im Volk in überschaubaren Grenzen. Die zwei Millionen Gastarbeiter, die etwa 90 Prozent der katarischen Bevölkerung ausmachen, haben ohnehin ganz andere Sorgen. Und die Einheimischen? Die begeistern sich für Kamelreiten, Cricket, Fußball oder, besonders populär, die Falkenjagd. Thani Abdulrahman al-Kurawi hat die WM dieser Tage in einem ersten Fazit trotzdem als "großen Erfolg" bezeichnet. "Alle sind glücklich, also bin ich es auch", hat der Generaldirektor des WM-Organisationskomitees verlautbaren lassen.

Fragt sich nur, bei welchem Turnier al-Kurawi zugegen war. Nicht mal am Abend der Eröffnungsfeier haben es die Organisatoren fertiggebracht, die mit 15.300 Plätzen völlig überdimensionierte Halle in Lusail zu füllen, von den anschließenden Vorrundenspielen ganz zu schweigen. Im Normalfall schwankte die Besucherzahl irgendwo zwischen 500 und 2.000, bei einigen Begegnungen saßen mehr Journalisten als Fans in der Arena. Die oberen Ränge wurden deshalb regelmäßig mit großen Nationalfahnen jener Länder verhüllt, die gerade unten auf dem Spielfeld um Punkte kämpften. In den anderen Spielstätten, der Ali Bin Hamad Al Attiya Hall (7.700 Plätze) und der Duhail Hall (5.500 Plätze), sah das nicht anders aus. Einzig bei Spielen mit nordafrikanischer Beteiligung war es so wunderbar laut und stimmungsvoll, wie man es von anderen Turnieren kennt – weil viele Ägypter und Tunesier in Katar leben.

Subventionierte Eintrittspreise

Dabei haben Thani Abdulrahman al-Kurawi und seine Kollegen aus dem Organisationskomitee alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um genau dieses Szenario zu verhindern. Bei einem Spaziergang entlang der Strandpromenade Dohas, die sich über mehrere Kilometer entlang der Bucht am Persischen Golf erstreckt, geht man keine 100 Meter, ohne auf Werbung für die WM zu stoßen, auch an den Wolkenkratzern der Stadt sind große Banner angebracht worden. Weil Geld im Wüstenstaat ohnehin eine sehr untergeordnete Rolle spielt und die Refinanzierung des Turniers entsprechend egal ist, sind auch die Eintrittspreise gewissermaßen subventioniert worden: Ein Ticket für den ersten vollständigen Wettkampftag mit insgesamt vier Vorrundenspielen kostete gerade einmal 30 Katar-Riyal, umgerechnet etwa acht Euro.