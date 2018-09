Im Transferpoker um Marco Reus ist Borussia Dortmund ein unerwarteter Coup geglückt. Trotz zahlreicher Angebote europäischer Topclubs wie Real Madrid hat der Mittelfeldspieler seinen bis 2017 datierten Vertrag beim BVB vorzeitig bis 2019 verlängert. Wie der Verein mitteilte, enthält der neue Vertrag keine Ausstiegsklausel.

"Ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung für den BVB. Dortmund ist meine Heimatstadt, und die Borussia einfach mein Verein. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zukunft mit unserem Team und unseren fantastischen Fans im Rücken. Es gibt viel zu tun, und da möchte ich kräftig mit anpacken!", sagte Reus.

Gemäß einer Ausstiegsklausel hätte Reus den BVB zum Saisonende für 25 Millionen Euro verlassen können. Anders als die ehemaligen Dortmunder Profis Mario Götze und Robert Lewandowski, die in den vergangenen beiden Jahren zum FC Bayern gewechselt waren, entschied sich Reus für einen Verbleib. Mit der Verlängerung nimmt der BVB-Star in Kauf, in der kommenden Saison nicht international spielen zu können.

Medienberichten zufolge kassiert der 25-Jährige in Dortmund künftig ein Jahresgrundgehalt von acht Millionen Euro. Der gebürtige Dortmunder Reus war 2012 für 17 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum BVB gewechselt. In den bisherigen drei Spielzeiten entwickelte sich der Offensivstar zum absoluten Leistungsträger und Publikumsliebling der Mannschaft. So erzielte Reus in 72 Bundesligaspielen insgesamt 34 Tore für den BVB.