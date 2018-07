Bayern München – 1. FC Köln 4:1 (2:1)

Tabellenführer Bayern München hat den 23. Bundesliga-Spieltag mit einem 4:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln eröffnet. Am 115. Gründungstag des Vereins trafen Bastian Schweinsteiger (3. Minute), Franck Ribéry (10.), Arjen Robben (67.) und Robert Lewandowski (75.) für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola. Der überraschende Anschlusstreffer gelang Anthony Ujah kurz vor der Pause (45.+1). Mit nunmehr 58 Punkten konnten die Bayern ihren Vorsprung auf Verfolger VfL Wolfsburg (47), der am Sonntag in Bremen antreten muss, vorerst ausbauen.



Wie schon beim 8:0 gegen den HSV und dem 6:0 gegen Paderborn begannen die Bayern druckvoll und gingen nach dem vierten Eckball binnen 180 Sekunden in Führung: Schweinsteiger, ebenso wie Mario Götze diesmal wieder in der Startformation, stieg nach einer Robben-Ecke hoch und köpfte den Ball vor 75.000 Zuschauern ins Tor. Nur wenige Minuten später erzielte Ribéry mit einem Rechtsschuss das 2:0, Robben (4.) und Lewandowski (10.) ließen zudem weitere Topchancen aus. "Die ersten zehn Minuten waren atemberaubend", sagte DFB-Präsident Wolfgang Niersbach beim TV-Sender Sky.



In der Folge fingen sich die Kölner etwas und kamen dank bayerischer Mithilfe zu einer vielversprechenden Gelegenheit in der 23. Minute. Einen Rückpass von Jérôme Boateng nahm Manuel Neuer mit den Händen auf, es gab einen Freistoß im 16-Meter-Raum der Bayern. Den Schuss von Jonas Hector blockte aber Thomas Müller. Allzu viel Kraft mussten die Münchner, für die innerhalb von 16 Tagen fünf Spiele in drei Wettbewerben anstehen, in der Folgezeit nicht aufbringen. Allerdings gaben sich die Kölner auch nicht auf und wurden unmittelbar vor der Pause belohnt: Per Kopf erzielte Ujah sein achtes Saisontor. Es war das erste Gegentor für Neuer und die Bayern nach drei Liga-Partien.

Eine ähnlich druckvolle Phase der Münchner wie in den ersten zehn Minuten der Partie blieb nach dem Wiederanpfiff aus. Im Gegenteil, die Bayern ließen die immer couragierter auftretenden Kölner zusehends mehr ins Spiel kommen. Doch Manuel Neuer bewahrte den Tabellenführer mit zwei Glanzparaden gegen Ujah und den eingewechselten Marcel Risse vor dem Ausgleich. Auch danach lag eine Überraschung für das zweitbeste Auswärtsteam der Liga nahe – bis Robben per Kopfball nach Flanke von Ribéry mit seinem 17. Saisontor dem Kölner Aufbegehren ein Ende machte.

Guardiola nahm danach den unauffälligen Müller vom Platz und brachte Xabi Alonso. Wenig später gelang Lewandowski per Brust nach Robben-Vorarbeit der 4:1-Endstand.

Bayern München: Neuer – Rafinha, Boateng, Badstuber, Alaba – Schweinsteiger (78. Rode) – Robben, Müller (69. Xabi Alonso), Götze, Ribéry – Lewandowski

1. FC Köln: Horn – Brecko, Maroh, Wimmer, Hector – Vogt (72. Halfar), Lehmann, Olkowski, Peszko - Osako (46. Risse) – Ujah (78. Deyverson)

Schiedsrichter: Siebert (Berlin)



Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)



Tore: 1:0 Schweinsteiger (3.), 2:0 Ribéry (10.), 2:1 Ujah (45.+1), 3:1 Robben (67.), 4:1 Lewandowski (75.)



Gelbe Karten: - / Halfar (1)



Beste Spieler: Robben, Ribéry / Ujah, Horn