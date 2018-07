Jos Luhukay ist nicht mehr Trainer des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Das teilte der Tabellen-Vorletzte einen Tag nach der 0:1-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen mit. Auch die bisherigen Assistenten Markus Gellhaus und Rob Reekers müssen gehen.



Die Berliner werden zunächst vom ungarischen Ex-Profi Pal Dardai und dem früheren Co-Trainer Rainer Widmayer betreut. Weitere Einzelheiten will der Club um 14.30 Uhr auf einer Pressekonferenz bekannt geben.

Luhukay hatte die Berliner Mannschaft nach dem Abstieg 2012 übernommen und direkt zurück in die oberste Spielklasse geführt. In der vorigen Saison belegte Hertha BSC Platz elf, in dieser Saison gab es zuletzt beim 4:4 in Frankfurt nach zwei Gegentreffern in der Schlussphase einen Punktgewinn. Danach folgten drei Niederlagen ohne eigenes Tor, darunter vor der Winterpause die 0:5-Heimpleite gegen 1899 Hoffenheim.



Die Kritik am 51-jährigen Luhukay hatte im Lauf dieser Saison zugenommen. Das Verhältnis zur Mannschaft galt zuletzt als angespannt, die Fans hatten am Mittwochabend den Rauswurf des Trainers gefordert, der zuvor den FC Augsburg in die Bundesliga geführt hatte und mit den Schwaben dort den Klassenverbleib schaffte.

Luhukay ist in der laufenden Saison bereits der fünfte Trainer, der sich vorzeitig verabschiedet. Vor dem bisherigen Coach von Hertha BSC mussten Mirko Slomka (Hamburger SV), Jens Keller (Schalke 04) und Robin Dutt (Werder Bremen) ihre Plätze räumen. Armin Veh trat als Cheftrainer des VfB Stuttgart von sich aus zurück.