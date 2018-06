Sein Schrei erfüllt die ganze Turnhalle. Hannes Haase bewegt sich kaum, sein Blick ist starr nach vorne gerichtet, er hat aufgehört zu atmen. Das Gesicht ist rot angelaufen, als würde sein Kopf gleich platzen. "Komm, Hannes! Kämpfen!", ruft ihm jemand entgegen.

Er blickt auf einen Schriftzug an der Wand gegenüber: "Gesunder Geist in gesundem Körper." Durchhalten, nur noch diesen einen Moment. Seine Arme und Beine zittern. Haase beißt sich auf die Lippe, dann richtet er sich auf, legt die Hantelstange ab und tritt einen Schritt zurück. Lauter Applaus, sein Gesicht nimmt langsam eine normale Farbe an, Haase lächelt schüchtern. Auf der Anzeigetafel leuchten drei grüne Punkte auf, geschafft: die Kniebeuge mit 200 Kilo auf dem Rücken.

Hannes Haase ist Kraftdreikämpfer. Er gilt als größtes Talent in einer Sportart, die kaum jemand kennt. "Ich habe Freunde gefragt, ob sie heute kommen wollen", sagt er. "Die haben mich schief angeguckt und hatten keine Ahnung, was ich mache." Während andere sich in hip klingenden Sportarten wie Freeletics, Crossfit, Zumba und Slacklining in der Natur oder in modernen Fitnessstudios verausgaben, schwitzt er in einem kargen, muffigen Kraftraum.



"200 Kilo für den kleinen Hannes"

Beim Kraftdreikampf geht es darum, in den Disziplinen Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben in jeweils drei Versuchen die Maximalkraft zu erreichen. Kurz: der Stärkste gewinnt. Teilnehmer werden nach Gewicht, Alter und Geschlecht eingeteilt. Was zählt, ist das Verhältnis zwischen Körpergewicht und gehobenem Gewicht. Seit den achtziger Jahren gibt es in Deutschland Einzelmeisterschaften und Mannschaftswettkämpfe. Fast 20.000 Menschen packen sich inzwischen in 201 Vereinen wuchtige Gewichte auf Hantelstangen. In der Bundesliga starten 226 Teilnehmer, darunter 16 Frauen.

Athletik - Kraftdreikampf – eine Sportart sucht die Stärksten VIDEO: Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben: Beim Kraftdreikampf zählt vor allem die reine Muskelstärke. Wer die meisten Kilos stemmt, holt sich den Sieg. (1:48 Min)

In Barth, einem 8.000-Einwohner-Städtchen in Mecklenburg-Vorpommern, ist Ende Januar die Kraftdreikampf-Bundesliga mit acht Vereinen aus dem Norden gestartet. Im Süden kämpften parallel sieben Teams um den Einzug in die Endrunde Ende Mai. Der SV Motor Barth hat für den Auftakt in die Schulsporthalle geladen. Zwischen Turnmatten und Barren werden selbstgemachte Kuchen, belegte Brötchen, Bockwürste, Limo und Bier verkauft. 50 Zuschauer sind gekommen. Freunde, Verwandte, Bekannte. Sie sitzen auf Turnbänken wenige Meter von den Sportlern entfernt. Jeder kennt jeden. Wer keinen kennt, verirrt sich nicht hierher.

Der Applaus für Haase wird von der Stimme der Kampfrichterin unterbrochen, die durch die aufgestellten Lautsprecher hallt. "Sooo, das waren 200 Kilo für den kleinen Hannes bei der Kniebeuge, der Versuch war gültig! Glückwunsch, so viel hat er noch nie geschafft. Als nächstes macht sich bereit..." Der kleine Hannes, wie Haase genannt wird, ist 16 Jahre alt, 77 Kilo schwer und 1,75 Meter groß. Er ist der jüngste Starter und der leichteste.

Dicke Bäuche in Stramplern

Haase stapft zu seinem Trainer Mirko Knaack. Er läuft wie auf Stelzen. Um die Kniegelenke trägt Haase breite Bandagen, Knaack nimmt sie ihm schnell ab. Sie hinterlassen rote Striemen auf der Haut, aus denen es leicht blutet. Knaack klopft Haase auf die Schulter. Die beiden lächeln sich an, ein guter Auftakt. 2014 war Haases erste Bundesliga-Saison, damals noch "Raw", in der Reinform des Sports, in der außer Gürteln, Hand- und Kniegelenksbandagen kein Equipment erlaubt ist. Dieses Jahr trägt er unterstützende Ausrüstung: ein Bankdrückhemd oder einen Beugeanzug. Die erhöhen die Körperspannung und somit die Leistung.

Haase zieht seine Jogginghose an und geht vor die Tür eine rauchen. "Ich habe früher Fußball gespielt, aber das war nichts für mich", sagt er. "2011 habe ich mit Gewichten angefangen. Mich reizt das. Zu sehen, wie stark andere sein können und wie stark ich bin."

Er macht eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker, geht in Rostock zur Berufsschule, abends stemmt er Gewichte. Was das Feiern angeht, hält er sich für seinen Sport zurück. "Man muss auch mit dem Kopf dabei sein", sagt Haase. "Wenn oben kein Licht brennt, bringen dir 1.000 Volt in den Armen nichts." Haase hat fast 30 Kilo zugenommen, seit er angefangen hat. Muskelmasse, kein Fett. "Man muss diszipliniert sein und so lange kämpfen, bis es nicht mehr geht. Das Kämpfen ist die Kunst in unserem Sport."

Im Bankdrücken verliert Haase diesen Kampf. Er stemmt 137,5 Kilo, die beiden weiteren Versuche mit 147,5 und 155 Kilogramm bringt er nicht zu Ende. "Schade", tönt die Stimme der Kampfrichterin durch die Lautsprecher, "das war wohl zu schwer. Beim nächsten Mal dann!" Ihre blau lackierten Fingernägel fahren über die Zettel, die sie fein säuberlich auf dem Tisch aufgereiht hat. "Es geht weiter mit Lars, Ronny und Sven."



"Nur Hausmannskost von Mutti"

Nicht alle hier sehen so sportlich aus wie Haase. Im Gegensatz zum Bodybuilding kommt es im Kraftdreikampf nicht in erster Linie auf die Ästhetik an. Kraft sieht nicht immer gut aus. Manche Sportler wirken eher pummelig und träge. Dicke Bäuche spannen unter dem typischen Kraftdreikämpfer-Outfit: den knallengen kurzen Hosen mit Trägern, auch Strampler genannt. Sonnenbankbräune ist weit und breit nicht zu sehen.

Dafür wird auch hier zu unerlaubten Mitteln gegriffen – trotz regelmäßiger Kontrollen der Nationalen Anti-Doping Agentur (Nada). Auch beim Bundesliga-Auftakt in Barth bitten Kontrolleure zur Urinprobe. "Letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft wurde eine Frau positiv getestet, die hat zwei Jahre Sperre bekommen", sagt Haase. "Ich finde Doping lohnt sich nicht, irgendwann kommt das sowieso raus. Bei mir kommt nur gute Hausmannskost von Mutti auf den Teller."