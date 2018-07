Wieder sind zwei Sportfilme, Foxcatcher und Unbroken, in diesem Jahr bei der 87. Verleihung der Oscars für den wichtigsten Filmpreis nominiert. Der Sport liefert immer wieder unterhaltsamen Erzählstoff – preisgekrönt oder nicht. Wir haben sechs deutsche Sportler nach ihren Lieblingssportfilmen gefragt.





Britta Heidemann © Marius Becker/dpa

Britta Heidemann, Olympiasiegerin im Fechten:

"Ich war noch relativ jung, als ich Cool Runnings im Kino gesehen habe und erinnere mich gerne daran. Mich hat damals sehr beeindruckt, wie diese sportbegeisterten "Nobodies" es gefühlt nach ganz oben schaffen. Dank ihres unerschütterlichen Glaubens an sich selbst und ihre Chance werden sie mit ihrem großen Einsatz zu den Siegern der Herzen. Und bei Olympischen Spielen dabei zu sein, sein Bestes zu geben und Sportlern aus aller Welt zu begegnen, ist auch für mich schon drei Mal ein unvergleichliches Erlebnis gewesen."





Sebastian Steudtner © Philipp von Nathusius

Sebastian Steudtner, Deutschlands einziger Big-Wave-Surfer:



"In Blind Side geht es um einen armen schwarzen Jungen in den USA, der quasi obdachlos und auf sich allein gestellt ist. Durch Zufall wird er von einer sehr reichen, weißen Familie aufgenommen und so wird sein Football-Talent entdeckt. Er spielt erst für ein College-Team und schafft dann den Sprung in die Profiliga, die NFL. Der Film beruht auf der wahren Geschichte des amerikanischen Football-Stars Michael Oher. Trotz der großen sozialen und kulturellen Unterschiede gehört der Junge sehr schnell zur Familie, für den kleinen Sohn ist er wie ein Bruder. Der Sport an sich ist in dem Film nur Transportmittel. Es geht nicht primär um die Leistung im Sport, sondern darum, wie der Sport über soziale Schichten hinweg Menschen vereint. Für mich ist das der menschlichste Film, der mit Sport zu tun hat und deswegen gefällt er mir so gut."

Fabian Hambüchen © Marijan Murat/dpa

Fabian Hambüchen, Weltmeister im Turnen:

"Mein Lieblingssportfilm ist Ali mit Will Smith. Ich bin schon immer ein riesen Muhammad-Ali-Fan gewesen und finde den Film einfach Weltklasse. Will Smith in der Hauptrolle ist als Ali einfach super. Und auch, wenn Alis Karriere vor meiner Zeit war, ist es sehr interessant zu sehen, wie er gedacht und agiert hat. Ein klasse Film über eine großartige Sportlegende."





Viktoria Rebensburg © Stephan Jansen/dpa

Viktoria Rebensburg, Olympiasiegerin im Riesenslalom:



"Ich habe erst vor Kurzem auf meinem Flug nach Vail zur Weltmeisterschaft Der perfekte Wurf gesehen und finde es ein sehr, sehr interessantes Sportler-Portrait. Abgesehen davon, dass mich Dirk Nowitzki sowohl als Sportler als auch als Mensch extrem beeindruckt hat, stellt dieser Film sehr viele Aspekte des Leistungssports und den langen Weg an die Spitze wirklich gut dar. Es ist eine sehr persönliche und sympathische Doku, die mir großen Spaß gemacht hat. Außerdem habe ich viel über Basketball gelernt, was ich auch sehr spannend gefunden habe."









Markus Rehm © Daniel Karmann/dpa

Markus Rehm, Paralympicssieger im Weitsprung:

"Ich finde Coach Carter einen sehr gelungenen Film, den ich vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen habe. Es geht um einen Trainer, der versucht in einer schwierigen Gegend seine Basketball Mannschaft von Kriminalität und Drogen zu bewahren. Als er jedoch feststellt, dass die Noten der Spieler im Keller sind, schließt er die Halle ab und stellt neue Regeln auf. Spielen darf nur, wer gute schulische Leistungen liefert. Für mich war eine der Hauptaussagen des Films, dass Sport nicht alles sein darf und man sich auch auf ein Leben abseits des Sports vorbereiten muss. Wer dafür sorgt, kann mit Sicherheit auch etwas gelassener in den Wettkampf gehen. Und oft ist das der Weg zum Erfolg – ein Funke Gelassenheit!"





Sebastian Kienle © Bruce Omori/dpa/epa

Sebastian Kienle, Weltmeister im Ironman:

"Es fällt mir schwer, einen einzigen Sportfilm auszusuchen. Der Sport erzählt viele sehr gute Geschichten. Wenn man den Sport zu seinem Beruf gemacht hat, kann man sich oft so sehr in die handelnden Personen hineinversetzten, dass man sich viel emotionaler involviert als in andere Filme. Als ich Million Dollar Baby gesehen habe, musste ich weinen. Der Film zeigt alles, was ich an Sportfilmen liebe: eine Underdog-Story wie Rocky, gute, aber nicht zu viele Trainingsszenen, sehr viele Emotionen wie für etwas zu kämpfen, was nur wenige verstehen können. Ich mag die sehr gelungene Darstellung der Trainer-Athlet-Beziehung. Auch, dass es kein Happy End gibt, ist nur auf den ersten Blick hart. Denn so ist die Realität auch im Sport: Für viele gibt es nun mal kein Happy End. Natürlich ist auch die Besetzung absolute Weltspitze, mit Clint Eastwood, Morgan Freeman und Hilary Swank."