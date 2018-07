Der Bundespräsident ist noch nicht vorbeigekommen. Dabei hatte Joachim Gauck die Einladung von Carina Vogt während eines Empfangs im Schloss Bellevue mit einem Lachen angenommen. Nach Degenfeld bei Schwäbisch Gmünd sollte er kommen, um sich 75 Meter in die Tiefe zu stürzen. Auf der Schanze, wo für Vogt, die erste Skisprung-Olympiasiegerin der Geschichte, alles begann. "Aber er ist ja viel unterwegs", sagt Vogt. Ein bisschen mit dem Bundespräsidenten plaudern – für die 23-Jährige gehört das inzwischen zu ihrem Leben. Es ist eben alles ein bisschen anders seit dem 11. Februar 2014.

Vor ziemlich genau einem Jahr war Vogt die Überraschung der Olympischen Winterspiele in Sotschi. Sie, die vorher noch nie einen Weltcup gewonnen hatte, bekam auf einmal die Goldmedaille um den Hals gehängt. Als erste Frau der Geschichte. Sponsoren wurden auf sie aufmerksam, bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres wurde sie Dritte. Vor Olympia hatte ihre Facebook-Seite 2.000 Fans, danach mehr als 35.000. "Es war ziemlich anstrengend, von null auf hundert durchzustarten", sagt Vogt. "Daheim war es besonders schwierig, weil mich fast jeder erkannt hat." Mal eben zum Bäcker gehen? Ging nicht mehr.

Es ist nicht leicht, plötzlich mit so viel Ruhm und Aufmerksamkeit umzugehen. Schon gar nicht, wenn man tickt wie Vogt. "Sie ist ein leicht introvertiertes, ganz bodenständiges Mädel, das eigentlich nicht die Öffentlichkeit sucht. Da ist natürlich schon etwas über sie hereingebrochen", sagt der Bundestrainer Andreas Bauer. Jeder will etwas. Jeder erwartet alles. Und was soll eigentlich noch kommen, nach einem Olympiasieg?



Vogt wurde innerhalb kürzester Zeit von einer begabten Springerin zum Symbol einer Sportart. Nur wollte sie sich auf keinen Fall zu sehr mitreißen lassen und den Fokus auf den Sport nicht verlieren. "Man muss versuchen, bei sich zu bleiben", sagt sie. "Natürlich bin ich jetzt eine Person, an die man sich erinnern wird. Aber da gibt es noch andere und ich springe immer noch genau so gern Ski und habe Ziele."



In Deutschland hat Carina Vogt einen Boom ausgelöst

Das erste Ziel: weiter gewinnen. Im April war sie am Knie operiert worden und konnte bis September nicht richtig trainieren. Die Post-Olympia-Saison würde schwierig werden, das hatten alle im Team erwartet. Aber nach Rang 19 zum Auftakt in Lillehammer holte sie Anfang Januar in Japan ihren ersten Weltcup-Sieg und drei Wochen später in Österreich den zweiten. Für Vogt war das eine Befreiung, für ihren Trainer eine logische Folge. "Carina nimmt seit Sotschi eine wesentlich größere Körpervorlage ein und ihre ohnehin große mentale Stärke ist gewachsen", sagt Bauer. "Und die Weltcup-Siege machen sie als Spitzensportlerin komplett. Olympiagold alleine hätte immer den faden Beigeschmack einer Eintagsfliege gehabt."

Das zweite Ziel: ihre Sportart voranbringen. Während andere Athleten, die schon früh in ihrer Karriere einen sportlichen Höhepunkt erleben, sich nur noch selbst schlagen können, hat Vogt nicht nur die eigene Laufbahn im Kopf. Sie will dazu beitragen, ihren Sport populärer zu machen. Deshalb hat sie den Rummel um sich nach Sotschi auch ein Stück weit genossen. Um diese Aufmerksamkeit hat das Frauen-Skispringen jahrelang gekämpft.

In Deutschland hat Carina Vogt mit ihrer Goldmedaille einen Boom ausgelöst. Bauer spürte das vor allem im Sommer während eines Trainingscamps in Oberstdorf. "Wir hatten mit 25 Teilnehmerinnen gerechnet, 70 sind gekommen. Das hat uns total überrollt", sagt der Bundestrainer. "Wir sind keine Volkssportart wie Fußball. Für uns ist das schon sehr, sehr viel. Um die Zukunft mache ich mir jedenfalls keine Sorgen."