Glückwunsch an die Patriots und Tom Brady, der mit vier Titel zu den Rekordhaltern der NFL aufschließt. Es war ein knappes Spiel mit dramatischen, kuriosen Szenen zum Schluss. Für die Fans der Seahawks bleibt statt dem zweiten Super Bowl wohl nur noch der Super Bowel. Ich zitiere: "A raucous bowel movement the day after the Super Bowl due to consumption of large amounts of chili, hot wings, and beer." It's all in the game.