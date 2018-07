Wer spielte wie gegen wen?

Bayern München – 1. FC Köln 4:1 (2:1)

Borussia Dortmund – FC Schalke 04 3:0 (0:0)

Bayer Leverkusen – SC Freiburg 1:0 (1:0)

Hertha BSC – FC Augsburg 1:0 (0:0)

Hannover 96 – VfB Stuttgart 1:1 (0:0)

TSG Hoffenheim – FSV Mainz 05 2:0 (0:0)

Eintracht Frankfurt – Hamburger SV 2:1 (1:1)

Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn 2:0 (1:0)

Werder Bremen – VfL Wolfsburg 3:5 (3:2)

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Vor dem einzig wahren deutschen Derby wirkte das Grinsen von Jürgen Klopp erstmals seit Monaten echt. "Früh mit 4:0 in Führung gehen und es dann nach Hause schaukeln", so wünsche er sich den Spielverlauf. Dann folgte der Beweis, dass er seine Mannschaft endgültig nicht mehr erreicht. Die Dortmunder machten es irgendwie andersrum. Zwischendurch beschlich einen das schauerliche Gefühl, dass Schalke durch die Omma aller unverdienten Tore in Führung gehen würde. Doch dann schlug die Stunde der Comic-Helden. Als Aubameyang eine Viertelstunde vor Schluss traf, explodierte die Gelbe Wand, an die Blau-Weiß gespielt worden war. Mickey-nochwas – bislang glückloser als Donald Duck – legte umgehend nach. Für den Endstand sorgte Marco Reus, der Robin, der zum Superschurken mutierte, indem er seinen Abstauber von Turin ausgerechnet am tapferen Timon Wellenreuther wiederholte, der filmreif vom vierten zum ersten Torwart aufgestiegen und Schalkes Bester an diesem Tag war.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Hannover gegen Stuttgart. Diese Partie hatte das weltstädtische Flair von Hannover und Stuttgarts laissez-faire. Also nichts. Zwischenzeitlich sogar deutlich weniger als nichts, aber wegen einer amtlichen Rudelbildung kann man das Spiel hochstufen. Auf null halt. Was exakt so viel ist, wie das Pünktchen den beteiligten Mannschaften weiterhilft.

Worüber reden nach dem Spieltag alle?

Über den VfL Wolfsburg. Im Duell der besten Rückrundenteams lagen die Wölfe in Bremen schnell 1:0 hinten, machten aber im direkten Gegenzug das 1:1. Gerieten mit 2:1 erneut in Rückstand und glichen wiederum keine zwei Minuten später aus. Schleppten sich nach einem brutalen Slapstick-Eigentor von Vieirinha mit 3:2 für Werder in die Kabine. Und kamen mit so viel Biss und Bas heraus, dass Bremen baff war, es 5:3 stand und das Spiel entscheiden war. Dieser Bas Dost. Zwei Tore und eine Vorlage in fünf Minuten. Nun zwölf Tore in sieben Spielen, alle 63 Minuten eines, so etwas gab es noch nie. Zudem trägt er einen der kürzesten Namen der Bundesliga-Geschichte, ein knackiger Zweisilber, der ihn gerade zum Internetwortspielhelden macht. Hier die schlechtesten:

– Wenn der Dostmann zweimal klingelt

– Dost gibts doch gar nicht

– Another one bites the Dost

–Dost in Translation



Bei Jeopardy würde man "Zwei Tore von Dost und Caligiuri bei drei Assists von de Bruyne" lösen mit "Was heißt 'geschlossene Mannschaftsleistung' auf Niedersächsisch?". Das Spiel in Bremen war jedenfalls eine Offenbarung, ein Offensivspektakel. Und wir fragen uns ganz ängstlich: Wird Wolfsburg jetzt cool?