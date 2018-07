Für seine Maßstäbe war Pep Guardiola empört. "Ich kenne Schachtjor hunderttausendmillionen Mal besser als Du", sagte der Bayern-Trainer zu einem Journalisten auf dessen spitzbübische Anmerkung, ob die Mannschaft aus Donezk wirklich das Zeug hätte, Deutscher Meister zu werden. Das hatte nämlich Guardiola vor dem Spiel behauptet. Jetzt zeigte er mit dem Finger auf den Fragesteller. "Donezk, Bundesliga, Oben!", sagte Guardiola und hob mehrfach beteuernd den Daumen. Auch Matthias Sammer und Holger Badstuber sprachen von der Qualität des Gegners.

Vor dem Rückspiel hatten die Bayern wirkliche Sorgen, den Ergebnissen der Bundesliga trauten sie nicht ganz. Philipp Lahm mahnte zu besserem Verteidigen. Wie ernst Guardiola den leichten spielerischen Abfall der vergangenen Wochen und den Gegner nahm, sah man daran, dass er den lange verletzten Kapitän bereits nach zwei Tagen Training wieder in den Kader nahm.

Nach dem 7:0-Sieg wollten die Spieler, der Trainer und die Chefs der Bayern von ihrer Rhetorik nicht ganz abrücken. Sie mühten sich um den Eindruck, es hätte ein richtiges Fußballspiel stattgefunden. Mit einem richtigen Gegner und so, wie es sich für ein Achtelfinale der Champions League gehört.

Das war sportlich ehrenhaft, doch man wird Guardiola, Sammer und Badstuber nicht zu nahetreten, wenn man sagt: Nein, es war ganz anders. Das lag auch an dem, was nach nicht mal drei Minuten geschah: Beim ersten Angriff der Bayern foulte Olexandr Kucher Mario Götze. Es gab Elfmeter, Rot und Tor. "We can go home", sagte ein englischer Reporter auf der Tribüne. Er behielt recht. Nach drei Minuten war das Spiel vorbei.

Den Gästen aus der Ukraine muss man, sorry, ein bisschen nahetreten. Klar, 87 Minuten Unterzahl ist hart, aber muss man alles über sich ergehen lassen? Vielleicht dachten sie ja wie der englische Reporter. Jedenfalls überschritten sie seltener die Mittellinie, als dass Bayern aufs Tor schoss. Manuel Neuer war in der ersten Halbzeit nur ein Mal zu sehen, als er bei einer Rudelbildung Jérôme Boateng beschattete. Der Strafraumrichter hinter dem seinem Tor wippte manchmal vor Langeweile mit dem Fuß den Takt der bayerischen Fan-Gesänge.



Kein Vergleich mit Belo Horizonte

In der Abwehr öffnete Schachtjor, das im Hinspiel fast keine Chance zuließ, alle Türen und Tore, alle Lücken und Beine (alle Tore im Video). Vor dem vierten Tor wich Darijo Srna dem ballführenden Franck Ribéry auf dem Flügel förmlich aus. Um eine Berührung zu vermeiden, hob er beide Arme. Vor dem sechsten Tor die gleiche Geste von Douglas Costa beim Duell mit Mario Götze.

Vor Thomas Müllers Nachschuss zum 4:0 drehte sich der Tormann Andriy Pyatov nach hinten, obwohl er den Ball nach vorne abgewehrt hatte. Das zweite Tor war der Tiefpunkt. Der Kapitän Srna verließ erst während der Flanke seinen Gegenspieler, dann fiel er beim Torschuss einfach um ins Tor. Wenn man es nicht besser wüsste, hätte man denken können, die Gäste wollten nicht.

Nicht mal den Vergleich mit Belo Horizonte, dem legendären WM-Halbfinale, hielt das Spiel stand, trotz leichter Parallelen im Ergebnis. Und obwohl die Donezker Abwehr Ähnliches aufführte wie die Brasilianer damals: Schattenboxen. Und die Bayern schlugen zu. Ribéry zeigte wieder einmal allen Gegner seine Hacken, war an mehreren Toren beteiligt. Selbst die beiden Innenverteidiger Boateng und Badstuber trafen aus dem Spiel heraus. Donezk war auch der richtige Gegner, um den traurigen Dante wieder einzugliedern, der in Hannover in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden war.